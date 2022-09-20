Очевидцы сняли на видео как из озера Теплое в уфимском Инорсе извлекли тело человека

20 сентября в социальных сетях стало распространяться видео, которое снимает жительница одного из жилых домов, окружающих озеро Теплое в микрорайоне Инорс в Уфе. Женщина снимает как из озера извлекают предположительно тело человека и сетует на то, что несколько минут назад предположительно этот человек кормил уток у озера.
Компетентные службы пока что не комментируют произошедшее. Их комментарий по ситуации будет опубликован после того как он будет известен.
UPD. Инцидент прокомментировали в Управлении гражданской защиты Уфы. В ведомстве сообщили, что сегодня в 16 часов в единую дежурно-диспетчерскую службу позвонил очевидец и сообщил о том, что на сбросном канале озера Теплого утонул человек. На место выехали сотрудники Поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты г. Уфы, скорой помощи и полиции.
Для поисков утонувшего спасателям пришлось нырять на глубину около трех метров, где было обнаружено тело 38 летнего мужчины. Погибший был в одежде. Его тело передано правоохранительным органам.