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Очевидцы сняли на видео как из озера Теплое в уфимском Инорсе извлекли тело человека

20 сентября 12:51
Фото: Телеграм-канал @UFA_RB
Кроме очевидцев инцидент пока что никто не комментирует, однако на видео на берегу озера стоят машины скорой помощи и полиции.

20 сентября в социальных сетях стало распространяться видео, которое снимает жительница одного из жилых домов, окружающих озеро Теплое в микрорайоне Инорс в Уфе. Женщина снимает как из озера извлекают предположительно тело человека и сетует на то, что несколько минут назад предположительно этот человек кормил уток у озера.

Компетентные службы пока что не комментируют произошедшее. Их комментарий по ситуации будет опубликован после того как он будет известен.

UPD. Инцидент прокомментировали в Управлении гражданской защиты Уфы. В ведомстве сообщили, что сегодня в 16 часов в единую дежурно-диспетчерскую службу позвонил очевидец и сообщил о том, что на сбросном канале озера Теплого утонул человек. На место выехали сотрудники Поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты г. Уфы, скорой помощи и полиции.

Для поисков утонувшего спасателям пришлось нырять на глубину около трех метров, где было обнаружено тело 38 летнего мужчины. Погибший был в одежде. Его тело передано правоохранительным органам.

#Новости#Ирина Деревянчук#Происшествия
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