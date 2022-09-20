Очевидцы сняли на видео как из озера Теплое в уфимском Инорсе извлекли тело человека

20 сентября в социальных сетях стало распространяться видео, которое снимает жительница одного из жилых домов, окружающих озеро Теплое в микрорайоне Инорс в Уфе. Женщина снимает как из озера извлекают предположительно тело человека и сетует на то, что несколько минут назад предположительно этот человек кормил уток у озера.