На модернизацию сайта Хабирова потратят 3 миллиона рублей из бюджета Башкирии

До 26 сентября все желающие могут попытать счастья и подать заявку на участие в данном аукционе. Однако есть в тендере и один запрет – на использование программного обеспечения из иностранных государств. Кстати, на готовый сайт победитель аукциона должен будет предоставить гарантию, а также в случае необходимости обслуживать его в течении 12 месяцев.