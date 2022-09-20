mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

На модернизацию сайта Хабирова потратят 3 миллиона рублей из бюджета Башкирии

20 сентября 09:31
Фото: 1MI
Особых требований к исполнителю услуг по проектированию и разработке нет, кроме запрета на иностранное ПО, следует из тендера на сайте госзакупок размещенного 13, а обновленного 19 сентября.

Судя по всему в скором времени интернет-сайт главы Башкирии ждут серьезные изменения. Обозначены эти изменения как модернизация, а их максимальная цена установлена в размере 3 миллионов рублей, если быть точнее то 2 999 996,67 рублей. Оплачена же модернизация полностью будет из бюджета Башкирии.

До 26 сентября все желающие могут попытать счастья и подать заявку на участие в данном аукционе. Однако есть в тендере и один запрет – на использование программного обеспечения из иностранных государств. Кстати, на готовый сайт победитель аукциона должен будет предоставить гарантию, а также в случае необходимости обслуживать его в течении 12 месяцев.

#Новости#Ирина Деревянчук#Политика
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48