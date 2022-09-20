На модернизацию сайта Хабирова потратят 3 миллиона рублей из бюджета Башкирии

Судя по всему в скором времени интернет-сайт главы Башкирии ждут серьезные изменения. Обозначены эти изменения как модернизация, а их максимальная цена установлена в размере 3 миллионов рублей, если быть точнее то 2 999 996,67 рублей. Оплачена же модернизация полностью будет из бюджета Башкирии.
До 26 сентября все желающие могут попытать счастья и подать заявку на участие в данном аукционе. Однако есть в тендере и один запрет – на использование программного обеспечения из иностранных государств. Кстати, на готовый сайт победитель аукциона должен будет предоставить гарантию, а также в случае необходимости обслуживать его в течении 12 месяцев.