Глава района Башкирии сообщил о гибели добровольца-шаймуратовца Илшата Имангулова

Илшат Имангулов родился и вырос в деревне Смаково, после школы отслужил в десантных войсках, участвовал в в боевых действиях в зоне грузино-абхазского конфликта. В зону СВО вместе с остальными Шаймуратовцами убыл в августе. Завтра, 21 сентября в 10.00 в родной деревне погибшего военнослужащего пройдет траурная церемония прощания.