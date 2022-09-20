mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Эксперты РАМУ определят победителей Perspectum Awards 2022

20 сентября 10:09
Конкурс в сфере маркетинга Perspectum Awards объявил первый состав жюри нового сезона.

Оценивать работы будут представители РАМУ — руководители и специалисты агентств ADV Experience, Progression Group, DPG Russia, BeeTL, TRIKO, Ace Target, Ice Promotion, Р.И.М., Action, PROMO SPACE, Diversity, R! evolution, TMA Finance, SEVEN, APM, FREE MIND. Прием заявок продлится до 30 сентября.

Perspectum Awards проходит под эгидой РАМУ и создан для агентств со всей России. Профессиональный конкурс отмечает креативные рабочие идеи, которые приводят к реальным изменениям в бизнесе.

Проект стал открытой площадкой для развития компаний: именно здесь можно проверить качество своих работ благодаря эталонному экспертному совету. В первый пул жюри второго сезона вошли эксперты с многолетним опытом в области коммуникаций:

    Боков Роман, Креативный директор DPG Russia

  • Калимулин Илья, Креативный директор TRIKO

  • Кладов Антон, Директор по маркетингу Ace Target

  • Кузнецов Александр, Генеральный директор Ice Promotion

  • Ловчан Михаил, Креативный директор FREE MIND

  • Миневич Яков, Старший партнер коммуникационного агентства Р.И.М.

  • Набойщикова Дарья, Директор департамента интегрированных коммуникаций BeeTL

  • Ольховская Юлия, Стратегический директор ADV Experience

  • Полканова Ольга, Head of experiential practice Action

  • Присадов Николай, Генеральный директор PROMO SPACE

  • Соколова Светлана, Партнер, директор по стратегическому развитию бизнеса Diversity

  • Стрельникова Арина, New Business Director Progression Group

  • Судакова Елена, Директор по развитию РА R! evolution

  • Цирукин Сергей, Креативный директор TMA Finance

  • Шашкова Полина, Trade marketing director SEVEN

  • Шичкина Марина, Генеральный директор APM

    • Ольга Полканова, Head of experiential practice Action:

    «Я очень хочу увидеть красивые работы на конкурсе. Perspectum Awards и подаваемые кейсы агентств будут, на мой взгляд, очень важным маркером того, что индустрия жива. Я надеюсь получить удовольствие от судейства, ощутить жизнь и силу нашей отрасли».

    Дарья Набойщикова, Директор департамента интегрированных коммуникаций BeeTL:

    «Для меня всегда почетно выступать в составе жюри индустриальных конкурсов, благодаря которым я открываю для себя удивительные и интересные решения агентств. Любой конкурс помогает обмениваться опытом лидерам сферы рекламы, помогает находить даже в стандартных методах продвижения креативные „цепляющие“ аудиторию рабочие инструменты, что позволяет развивать сферу маркетинга. Совсем молодой конкурс Perspectum Awards уже привлек внимание главных игроков рынка маркетинговых услуг, что показывает ценность этого конкурса для индустрии в целом, и позволяет поощрить лучшие проекты года».

    В этом году в рамках Perspectum Awards действуют 26 номинаций, которые охватывают весь спектр маркетинговых услуг: от digital до социально-ориентированных работ. В том числе ​​конкурс входит в Рейтинг Креативности АКАР, теперь за успешное участие агентство может получить два балла и побороться за лидерство в рейтинге.

    Прием работ завершается 30 сентября, результаты будут объявлены в ноябре.

    Покажите свое мастерство в маркетинге и вы. Переходите на сайт и оформляйте конкурсные проекты: https://perspectum.ru/

    #Новости#Общество#Денис Объедкин
    Подпишитесь
    Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
    Вчера, 11:14
    "Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
    Вчера, 10:07
    Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
    24 октября, 19:57
    Топ богатых республики Башкортостан
    Вчера, 15:08
    «Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
    Вчера, 11:44
    «Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
    24 октября, 13:48