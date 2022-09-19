Валерий Лимаренко: физкультурой и спортом занимаются более 60% жителей нашего региона

В островном регионе успешно реализуются и проекты, призванные привлекать дошколят и школьников к постоянным занятиям физической культурой и спортом. Среди них такие, как «Коньки в школу», «Лыжи в школу», «Лыжи в детский сад». Суть их в том, что раз в неделю занятия физкультурой вместо школьных и детсадовских помещений проходят на спортивных объектах области. Это совместный проект Минспорта и Минобразования региона.