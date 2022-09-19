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В Уфе Фестиваль уличного кино собрал более 600 зрителей

19 сентября 08:19
Фото: МТС
В минувшую пятницу в Уфе прошел смотр короткометражных фильмов от Фестиваля уличного кино и KION. Жители города увидели режиссерский дебют Саши Петрова и картины с участием Ивана Янковского, Аглаи Тарасовой, Милоша Биковича и других известных актеров.

Фестиваль уличного кино — крупнейший смотр короткометражного кино под открытым небом в стране. 9-й сезон стартовал 29 июня в Москве и продлится до конца сентября. Показы уже прошли более чем в 700 городах, где сотни тысяч зрителей вышли на улицы, чтобы увидеть лучшие российские короткометражки последних лет и выбрать победителя сезона 2022, который получит грант в размере 1 500 000 рублей на разработку полнометражного дебюта.

В Уфе Фестиваль проходил в амфитеатре у конгресс-холла «Торатау», показ посетили больше 600 горожан. Там были представлены 9 фильмов конкурсной программы этого года. Самые популярные короткометражки предыдущих сезонов доступны к просмотру в онлайн-кинотеатре KION.

Фото: МТС

«В онлайн-кинотеатре KION можно найти самые разные фильмы и сериалы – и признанные киношедевры, и авторские проекты молодых режиссеров. Также можно посмотреть картины, снятые на территории Башкирии или при участии талантливых уроженцев республики, что особенно приятно для всех жителей нашего региона. Сотрудничество KION и Фестиваля уличного кино стало возможным благодаря общности наших целей в поддержке авторского кино и молодых талантов, в содействии продвижению независимых фильмов зрителям из всех уголков страны», — рассказал директор МТС в Башкортостане Егор Фисюк.

В этом году Фестиваль уличного кино реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Информационные партнеры Фестиваля уличного кино — «Новое радио», платформа о развлечениях и культурном досуге «Афиша», телеканал «МУЗ-ТВ».

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