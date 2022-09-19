В Уфе Фестиваль уличного кино собрал более 600 зрителей

«В онлайн-кинотеатре KION можно найти самые разные фильмы и сериалы – и признанные киношедевры, и авторские проекты молодых режиссеров. Также можно посмотреть картины, снятые на территории Башкирии или при участии талантливых уроженцев республики, что особенно приятно для всех жителей нашего региона. Сотрудничество KION и Фестиваля уличного кино стало возможным благодаря общности наших целей в поддержке авторского кино и молодых талантов, в содействии продвижению независимых фильмов зрителям из всех уголков страны», — рассказал директор МТС в Башкортостане Егор Фисюк.