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Posted 19 сентября 2022, 11:28

Published 19 сентября 2022, 11:28

Modified 21 октября 2022, 16:21

Updated 21 октября 2022, 16:21

В минЖКХ Башкирии назвали дату начала отопительного сезона в регионе

В минЖКХ Башкирии назвали дату начала отопительного сезона в регионе

19 сентября 2022, 11:28
Фото: 1MI.
Для подачи тепла в дома среднесуточная температура воздуха должна продержаться на отметке +8 градусов несколько дней подряд.

Стало известно, что тепло в дома Башкирии будет подано не раньше октября. Об этом сегодня, 19 сентября, заявила и. о. министра ЖКХ республики Ирина Голованова.

В частности, чиновница отметила, что необходимым условием для старта отопительного сезона является погода — среднесуточная температура не должна превышать +8 градусов в течение 5 дней. По словам Головановой, к данной отметке температура воздуха приблизится только к 30 сентября.

Ранее власти Башкирии рассказали о досрочной подачи тепла в многоквартирные дома. Для того, чтобы повлиять на сроки жильцам необходимо провести общее собрание, направить протокол в управляющую компанию. Далее, при технической возможности УК приступит к отпуску тепловой энергии, однако важно, что отключить тепло до завершения отопительного сезона будет невозможно.

#Элина Сайфранова#Общество#Новости
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