В минЖКХ Башкирии назвали дату начала отопительного сезона в регионе

Ранее власти Башкирии рассказали о досрочной подачи тепла в многоквартирные дома. Для того, чтобы повлиять на сроки жильцам необходимо провести общее собрание, направить протокол в управляющую компанию. Далее, при технической возможности УК приступит к отпуску тепловой энергии, однако важно, что отключить тепло до завершения отопительного сезона будет невозможно.