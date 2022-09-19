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ЦБ РФ: Свободного обращения криптовалют в России не предполагается

19 сентября 07:45
Фото: pxhere.com
В пятницу 16 сентября руководитель Центробанка Эльвира Набиуллина пообщалась с журналистами. Она рассказала представителям СМИ, что для расчётов между странами можно использовать ЦФА.

У цифровых финансовых активов центробанков, по словам Набиуллиной, есть потенциал в международных расчётах, пишет iz.ru.

Напомним, руководство Центробанка России ранее неоднократно высказывалось против того, чтобы в нашей стране было свободное обращение криптовалют.

Директор департамента финансовой стабильности Минфина Иван Чебесков рассказал «Известиям», что в 2023 году в РФ могут начать действовать трансграничные переводы в криптовалютах. На это в ЦБ РФ заявили, что это не легализация криптовалют и не разрешение криптобирж и криптообменников на территории России.

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