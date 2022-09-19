ЦБ РФ: Свободного обращения криптовалют в России не предполагается

Директор департамента финансовой стабильности Минфина Иван Чебесков рассказал «Известиям», что в 2023 году в РФ могут начать действовать трансграничные переводы в криптовалютах. На это в ЦБ РФ заявили, что это не легализация криптовалют и не разрешение криптобирж и криптообменников на территории России.