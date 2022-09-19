Стало известно, в каких районах Башкирии наиболее высокий уровень безработицы

В девяти районах республики фиксируется снижение динамики уровня регистрируемой безработицы. Об этом в ходе оперативного совещания в ЦУРе Башкирии сообщила министр семьи, труда и социальной защиты населения Ленара Иванова.
Сообщается, что наибольшее снижение было зафиксировано в Кармаскалинском, Янаульском, Белокатайском, Татышлинском, Калтасинском, Чекмагушевском, Кушнаренковском, Куюргазинском и Бураевском районах. Наряду с этим отмечается, что положительная динамика фиксируется в 44 муниципальных образованиях.
Отметим, в июле этого года сообщалось, что уровень безработицы в регионе составил 1,09%. При этом, по информации правительства республики, количество предлагаемых вакансий в 2,3 раза больше, чем безработных.