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Стало известно, в каких районах Башкирии наиболее высокий уровень безработицы

19 сентября 08:32
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
Данные статистики по безработице публикует Министерство семьи, труда и социальной защиты населения республики

В девяти районах республики фиксируется снижение динамики уровня регистрируемой безработицы. Об этом в ходе оперативного совещания в ЦУРе Башкирии сообщила министр семьи, труда и социальной защиты населения Ленара Иванова.

Сообщается, что наибольшее снижение было зафиксировано в Кармаскалинском, Янаульском, Белокатайском, Татышлинском, Калтасинском, Чекмагушевском, Кушнаренковском, Куюргазинском и Бураевском районах. Наряду с этим отмечается, что положительная динамика фиксируется в 44 муниципальных образованиях.

Отметим, в июле этого года сообщалось, что уровень безработицы в регионе составил 1,09%. При этом, по информации правительства республики, количество предлагаемых вакансий в 2,3 раза больше, чем безработных.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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