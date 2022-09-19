«Садовое кольцо» начало продажи в одном из наиболее ожидаемых в Уфе ЖК — «Terle Park»

ЖК «Terle Park» обеспечит все главные потребности уфимцев, обещают в компании. Сегодня горожане хотят жить в домах с безопасной приватной дворовой зоной, где нет машин и куда не могут проникнуть незваные гости. Где можно дышать чистым воздухом, каждый день видеть зеленую хвою леса и серебристый изгиб реки. Наслаждаться тишиной и пением птиц. И при этом, благодаря особенностям географического расположения, иметь возможность за 15-20 минут добраться до любой части Уфы. Все эти ценности останутся таковыми и спустя длительное время для детей и внуков семей, которые сегодня только покупают квартиры в будущем ЖК «Terle Park». Важно, что новые поколения смогут сохранить эту роскошь «почти загородной» жизни, ведь этот комплекс на 100% «защищен» от застройки на смежных участках. Он граничит с санаторной зоной — на ней возводить жилье запрещено. Комплекс спроектирован на высоком склоне, а значит вид на реку останется таким же прекрасным и спустя десятки лет.