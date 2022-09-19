«Садовое кольцо» начало продажи в одном из наиболее ожидаемых в Уфе ЖК — «Terle Park»

ЖК «Terle Park» обеспечит все главные потребности уфимцев, обещают в компании. Сегодня горожане хотят жить в домах с безопасной приватной дворовой зоной, где нет машин и куда не могут проникнуть незваные гости. Где можно дышать чистым воздухом, каждый день видеть зеленую хвою леса и серебристый изгиб реки. Наслаждаться тишиной и пением птиц. И при этом, благодаря особенностям географического расположения, иметь возможность за 15-20 минут добраться до любой части Уфы. Все эти ценности останутся таковыми и спустя длительное время для детей и внуков семей, которые сегодня только покупают квартиры в будущем ЖК «Terle Park». Важно, что новые поколения смогут сохранить эту роскошь «почти загородной» жизни, ведь этот комплекс на 100% «защищен» от застройки на смежных участках. Он граничит с санаторной зоной — на ней возводить жилье запрещено. Комплекс спроектирован на высоком склоне, а значит вид на реку останется таким же прекрасным и спустя десятки лет.
О старте продаж квартир в ЖК «Terle Park» застройщик объявил в минувшую субботу. На торжественную церемонию пригласили потенциальных жителей нового комплекса. Но главным для клиентов, безусловно, стали не мастер-классы и фуршет, а возможность приобрести недвижимость по наиболее привлекательной стоимости. Известно, что самые низкие цены на квартиры устанавливают на начальном этапе строительства, впоследствии они увеличиваются по мере того, как растет ввысь и сам жилой комплекс. Уже через пару недель квартиры «Terle Park» могут стать заметно дороже.
В офисе продаж можно не только посмотреть дизайн-планы будущего ЖК и планировки квартир на бумаге, но и, что называется, «пощупать» всё руками, заглянуть в шкаф, поиграть в детской, полежать на кровати. Специально для этого здесь воссоздали квартиру, выверив размеры комнат до миллиметров. В этой квартире воплощен европейский подход к планировочным решениям — есть общая зона кухни-гостиной, мастер-спальня, детская, и две ванные комнаты.
Мы обсуждаем достоинства «Terle Park» в детской. Это — полностью готовая комната с отделкой и мебелью. Она вмешает кровать, системы хранения и рабочее место. Во всю стену перед окном — мягкая скамья для игр. При этом в комнате остается достаточно пространства для игр, отдыха, учебы.
«Какая обычная высота потолка в новостройках? Обычно 2,7 м, реже — 2,9 м. Редко кто в Уфе делает потолки выше. У нас квартиры с потолками 2,95 м и 3,1 м. Это — дополнительное пространство, пространство для впечатлений и ощущений», — рассуждает коммерческий директор ГК «Садовое кольцо» Анатолий Баталин.
Эти дополнительные сантиметры наполняют пространство воздухом, объемом. А вместе с панорамными окнами формируется уже совсем другое качество жизни.
Компания не просто продает «какую-то площадь, которую нужно будет как-то заполнять мебелью», а предлагает проектные решения исходя из потребностей жителей квартиры. Например, в зоне прихожей, как и в комнатах, обязательно предусмотрено место для встроенных систем хранения; габариты спальни таковы, что в них гарантированно впишется все самое необходимое для уединения и сна; а самая большая площадь отведена кухне-гостиной, где собирается вся семья и происходит самое интересное.
В воссозданную детскую периодически заглядывают покупатели — будущие жители комплекса.
«Видите, все хотят посмотреть детскую», — смеется Анатолий Баталин.
«Terle Park» проектировался как семейный комплекс, ведь это — идеальное место для того, чтобы растить детей. Рядом развитый медицинский кластер, включающий Республиканскую клиническую детскую больницу и современный перинатальный центр, зеленые зоны для прогулок и развлечений, недавно построенный центр гимнастики, большое количество школ, детский садов и образовательных центров. «Свой» новый детский сад вскоре должен появиться буквально в нескольких шагах от жилого комплекса.
Уфимка Диана живет в Зеленой роще, но сейчас присматривает квартиру в новом доме.
«Нас стало четверо, детишки растут, хочется, чтобы у каждого была своя комната. Я рассматриваю именно Зеленую рощу, потому что это экологически чистый район. Я живу в нем с рождения и никакой другой не рассматриваю. Хочется более просторную квартиру в современном новом доме — а таких в Зеленой роще не так много», — рассказала она.
«Я хочу в этом доме жить, — показывает на один из домов ее дочка и мечтательно протягивает. — Будем гулять…»
Айрат и Диля с тремя детьми живут в географическом центре, на проспекте Октября в районе Театра кукол. Вроде бы все устраивает, можно быстро доехать в любую точку Уфы. Но в последнее время все чаще доносится неприятный запах со стороны северной промзоны. Летом окна приходится держать закрытыми. Поэтому семья ищет экологически чистый район.
«Летом мы уезжаем за город. Но старшая дочь уже учится в университете, и жить за городом ей неинтересно. Дети хотят оставаться в городе, и мы разрываемся между загородом и городом»,Айрат и Диля
Эту семью особенно заинтересовали просторные квартиры с террасами.
В день старта продаж раскупались разные форматы квартир разной площади. Не было такого, что покупают только студии для инвестиционных целей, наоборот, покупали семьи, которые собираются жить там. Комплекс будет состоять из видовой 27-уровневой башни и уютных домов с переменной этажностью. Изюминка проекта — в уникальных квартирах с собственными террасами.
«Таких квартир порядка 15%. То есть у вас будет не просто квартира с террасой, а еще и отдельный этаж, где лифт будет останавливаться только для вас», — рассказывает Анатолий Баталин.
«Хозяева таких квартир получат возможность пить утренний кофе на открытом воздухе, наслаждаясь свежим дыханием леса — удовольствие, которое доступно лишь за городом, — уточняет Марина Тимашова, руководитель управления маркетинга и рекламы ГК „Садовое кольцо“. — Жильцы комплекса сами будут определять свою жизнь, моделировать, трансформировать ее под свои нужды: близость к центру, развитая инфраструктура вокруг — это то, что необходимо в современном мегаполисе; возможность соприкоснуться с природой, отдохнуть душой в лесу — то, к чему мы стремимся, о чем мечтаем. ЖК „Terle Park“ дает всё и сразу!»
Жилой комплекс класса «комфорт+» строится из современных материалов. Оттенки фасадных панелей будут играть в лучах солнца и меняться в зависимости от угла падения лучей — как и сам сказочный символ-хранитель комплекса, эльф Терле. Комплекс гармонично впишется в окружающий ландшафт.
Еще на этапе проектирования застройщик учел особенности местной розы ветров. Комплекс спланирован так, чтобы порывы ветра не врывались на детские площадки, а во дворе всегда было спокойно и уютно.
В «Садовом кольце» прогнозируют, что совсем скоро выбор квартир в «Terle Park» существенно сократится — слишком очевидны его преимущества. Квартиры в ЖК не потеряют в ликвидности, людям будет нравится жить в таком месте.
Возведение ЖК «Terle Park» продлится до 31 декабря 2025 года. До сих пор «Садовое кольцо» ни разу не нарушало сроков сдачи объектов, а часто даже завершало строительство до заявленных дат.
Для уфимцев, привыкших исчислять сроки сдачи жилых домов по принципу «два пишем, три в уме» — это еще один повод присмотреться именно к этому застройщику и его проекту.