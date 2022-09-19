Мечты главы Башкирии: какие из своих желаний исполнил Радий Хабиров

Проблема нехватки школ и детских садов тоже никуда не делась. Ряд объектов, строительство которых началось в предшествующие годы, «просрочены» как минимум на год. Например, новую школу в селе Старый Сибай, начали строить в 2020 году, а ввести в эксплуатацию должны были в 2021 году. В сентябре 2021 года Радий Хабиров заявлял, что строительства затянулось из-за нерадивого подрядчика. «Школа будет введена 1 сентября 2022 года. Чудес, к сожалению, не будет», — заявил он во время прямой линии с жителями. Но чудо случилось, и школа так и не заработала — во всяком случае, об открытии учебного заведения на официальных сайтах властей не сообщалось. При этом 25 августа на сайте правительства опубликован пресс-релиз о том, что инспектировавший Сибай премьер-министр Андрей Назаров «провел совещание со строителями на площадке и дал ряд поручений по ускорению работ».