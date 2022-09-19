Мечты главы Башкирии: какие из своих желаний исполнил Радий Хабиров

Три года — тот срок, в который ждут исполнения обещанного. Сегодня Mkset вспоминает о… мечтах главы республики. Мечты — это то, что мы обещаем себе и пытаемся достичь во что бы то ни стало. Смог ли Радий Хабиров реализовать за три года то, о чем мечтал?
О том, что он умеет «мечтать стремиться к звёздам», Радий Хабиров впервые заявил в декабре 2018 года — тогда еще в статусе врио — в своем послании депутатам Госсобрания. Будущий глава Башкирии подчеркнул, что мечты (имея в виду грандиозные планы) — это на потом, а в ближайшее время нужно решить «приземлённые», «а на самом деле важные для людей, простые обыкновенные человеческие запросы». К этим проблемам он отнес доступное здравоохранение, лекарства для льготников, новые школы, чистый воздух, доступные тарифы за вывоз мусора и при этом качественные услуги по обращению с ТБО и многое другое…
Однако «мечтать» глава региона не переставал, о чем свидетельствуют его высказывания и посты в соцсетях. Так, в сентябре 2019 года на оперативном совещании в правительстве Радий Хабиров заявил, что хотел бы видеть города, облаченные в гранит. Он обратился к опыту Октябрьского, где в центре установили гранитные бордюры вместо бетонных.
«Это долговечность, эстетика. И нам нужно к этому стремиться», — отметил Радий Хабиров.
К тому же бортовые камни из башкирского гранита, по его мнению, будут обходиться дешевле, поскольку месторождения находятся рядом.
В октябре того же года глава республики посетил открывшуюся после реконструкции уфимскую полилингвальную школу № 44. Тогда он написал в соцсетях о своей мечте — создать в Башкирии 14 таких образовательных учреждений, и «чтобы все наши школы по оснащению и качеству преподавания приблизились к ним».
По большому счету в этих сферах в республике мало что изменилось: гранитные бортовые камни как устанавливали, так и устанавливают в парадном центре и на главных улицах. Во дворах и на второстепенных дорогах пока остаются их более дешевые цементные аналоги.
Проблема нехватки школ и детских садов тоже никуда не делась. Ряд объектов, строительство которых началось в предшествующие годы, «просрочены» как минимум на год. Например, новую школу в селе Старый Сибай, начали строить в 2020 году, а ввести в эксплуатацию должны были в 2021 году. В сентябре 2021 года Радий Хабиров заявлял, что строительства затянулось из-за нерадивого подрядчика. «Школа будет введена 1 сентября 2022 года. Чудес, к сожалению, не будет», — заявил он во время прямой линии с жителями. Но чудо случилось, и школа так и не заработала — во всяком случае, об открытии учебного заведения на официальных сайтах властей не сообщалось. При этом 25 августа на сайте правительства опубликован пресс-релиз о том, что инспектировавший Сибай премьер-министр Андрей Назаров «провел совещание со строителями на площадке и дал ряд поручений по ускорению работ».
Школу на 1225 мест в Учалах планировали сдать в сентябре этого года. Немного не успели: на 12 сентября работы в ней все еще не были завершены.
Детский сад в Уфе, в Кузнецовском затоне, должны были открыть до конца 2021 года, но этого не произошло. Местные жители продолжают возить детей в другие детские сады.
5 октября 2019 года, в День учителя, в Уфе открыли две полилингвальные школы. Под фотографиями с торжественных церемоний, Хабиров отметил:
«Моя мечта — чтобы все наши школы по оснащению и качеству преподавания приблизились к ним…» Радий Хабиров
Эта мечта оказалась неосуществимой: родители по-прежнему жалуются на школьные поборы, старые учебники, плохие условия. А у некоторых школьников и вовсе пока нет своей школы.
О том, что в Башкирии планируют построить центр спортивной борьбы, стало известно в мае 2019 года. Радий Хабиров сообщил об этом в соцсетях. Спустя год руководитель региона признался, что строительство дворца спортивной борьбы было его давней мечтой. Возведения объекта он пытался в Башкирии в 2006 году, затем планировал строительство в Красногорске. И, после возвращения в республику, все-таки начал реализовывать свой план.
На дворец выделены 1,1 млрд рублей федеральных денег. Он должен стать самым крупным в стране.
Четырёхэтажное здание с колоннами по периметру вместит универсальный спортивно-концертный зал с трибунами на 3 400 мест, тренажёрный зал, зал борьбы на шесть ковров, четыре зала борьбы на два ковра и зал общей физической подготовки, а также медико-восстановительный центр. Комплекс будет включать в себя детско-юношескую спортшколу, гостиницу, ресторан, спортбары и фитнес-центр с 25-метровым бассейном.
Завершить строительство планировали раньше, но помешал коронавирус. Теперь предполагается сдать объект к 450-летию Уфы, в 2024 году. Эта мечта Радия Хабирова потихоньку сбывается.
Радию Хабирову, по всей видимости, давно нравятся колонны. В апреле прошлого года стало известно, что в проект реконструкции Советской площади внесут изменения, добавив колоннаду. Тогда Радий Хабиров сообщил, что к нему обратились «четыре академика художеств», предложившие дополнить памятник Минигали Шаймуратову архитектурным ансамблем.
«Мне визуально понравилось. Может получиться хорошая история, и думаю, к нашим академикам стоит прислушаться», — заявил тогда глава региона.
На колоннаду потратили 143,97 млн рублей из бюджета. Не всем уфимцам понравилось это архитектурное решение, но учитывать их мнение никто не планировал. Площадь снова обнесли забором и начали переделку.
В сентябре прошлого года на площади запустили фонтан — он, в отличие от брусчатки и деревьев, при переделке не пострадал. «Мечты сбываются», — написал тогда Хабиров.
В тот год глава республики также мечтал о том, чтобы парков «было много и были они в каждом нашем районе, в каждом селе и городе».
В августе он обещал скорое завершение Центра гимнастики в Уфе и о планах построить волейбольный центр, чтобы «каждый мальчишка и девчонка, каждый взрослый и пожилой человек могли заниматься спортом».
«Причем тем видом, который нравится. Чтобы залы и площадки были близкими и доступными. Поэтому наша главная задача — строить и строить новые объекты, поддерживать и ремонтировать те, которые необходимо, оснащать их современным оборудованием», — Радий Хабиров.
Однако уфимцы отмечают, что спорт так и остался не очень доступным: например, бюджетных мест в открывшимся центре гимнастики хватило не всем желающим.
В марте Радий Хабиров сообщил о еще одной мечте: сооружении полосы препятствий «Гонка героев». Проект реализовали в парке «Патриот», строительство которого началось несколькими месяцами ранее. Под сам парк оборудовали уже построенные здания бывшей военной части.
Летом «Гонки героев» провели для журналистов республиканских СМИ и чиновников. Билеты на «Гонку героев» стоят для взрослых от 2500 до 3200 рублей, для детей — от 800 до 1000 рублей.
В мае, когда в Башкирии открыли речную навигацию, Хабиров рассказал о еще одной мечте: «чтобы уфимцы и гости города могли свободно кататься по Белой и наслаждаться видами и нашей природой».
«Теперь это стало возможным. Дальше — планируем развивать грузоперевозки по воде, возродить в республике судоремонтный завод, судоходство, речной флот», — отметил он.
Стоимость речной прогулки в Уфе — от 350 до 400 рублей.
А ранее, 3 мая, в Уфе произошло событие, которому власти очень радовались: к причалу у Монумента Дружбы на два дня пришвартовался четырехпалубный теплоход «Александр Пушкин». По этому случаю устроили праздник: гостей встретили танцами, организовали для них мастер-классы обзорные и выездные экскурсии.
Позднее выяснилось, что тур через Уфу был экспериментальным и в будущем не повторится.
В том же месяце в интервью телеканалу БСТ Радий Хабиров сообщил, его мечта - открыть хоспис, деньги на строительство которого собирает вся Башкирия, до конца года. В настоящее время работы на объекте продолжаются.
В мае сбылась еще одна мечта Радий Хабирова — о том, чтобы в Башкирии производили джинсы. Вероятно, эта мечта родилась у него еще в детстве, когда такие товары были дефицитом.
Глава Башкирии рассказал, что «перспективные ребята из Краснодара» открыли в Кумертау предприятие «Баш-Деним» и начали производить детскую одежду.
Между тем жители Башкирии помнят, как фабрика в Салавате производила джинсы из импортной ткани еще в 80-е. Комментируя новость, они отметили, что лучше было бы восстановить свои швейные фабрики, а не «перетягивать» людей из других регионов.
«Баш-Деним», который работает под брендом LIGAS, выпускает преимущественно детскую одежду. Средняя цена на маркетплейсах — 1000 рублей (куртка или брюки). Дизайн — на любителя в стилистике «Глории джинс» начала «нулевых».
Симфоночь в Бурзяне в июле стала еще одной сбывшейся мечтой. Национальный симфонический оркестр выступил на сцене с помпой открытого музейного комплекса «Шульган-Таш». Музыканты играли под открытым небом — предполагалось, что окружающие площадку горы привнесут особое звучание. Сбылись ли ожидания — судить специалистам.
Концерт был замечательным и стоил всех затрат на доставку музыкантов и инструментов в отдаленный от Уфы район. Но, на наш взгляд, одно обстоятельство, как это обычно и бывает, немного все подпортило. Логично было бы привезти на такое мероприятие местных жителей, у которых не так много возможностей прикоснуться к прекрасному. Как минимум — привезти воспитанников музыкальных школ. Но в тот день из-за визита высоких гостей въезд к музейному комплексу был закрыт. Зрителями, помимо последних, стали персонал, журналисты, студенты-археологи и туристы, которые уже были на площадке в тот момент.
Радий Хабиров написал, что хотел бы когда-нибудь организовать симфонический концерт в своей родной деревне Сайраново Ишимбайского района. Если это случится, то, возможно, там послушать классику пустят всех желающих?
Сейчас комментарии к старым постам главы региона закрыты. В комментариях к относительно новым жители Башкирии продолжают писать о своем, приземленном: старых школах, обшарпанных подъездах, разбитых дорогах, нехватке врачей, пособиях, которые невозможно получить... Мечты у всех разные.