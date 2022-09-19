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Из Башкирии в зону СВО отправился советник Хабирова и священнослужители

19 сентября 03:37
Фото: Пресс-служба администрации главы Башкирии
И Алик Камалетдинов и имам Хамза-хазрат и протоиерей Виктор Иванов давно изъявляли желание находиться в зоне спецоперации, сообщает пресс-служба администрации главы Башкирии 17 сентября.

В минувшую субботу 17 сентября Алик Камалетдинов, идеолог и можно сказать основатель башкирских добровольческих батальонов, отправился в зону проведения СВО. Речь об этом велась давно, однако после отправки самих батальонов на слаживание и в зону боевых действий Камалетдинов остался в Башкирии.

На большой пресс-конференции в мае 2022 года Камалетдинов заявил, что к добровольцам поедет обязательно, причем-либо командиром (за плечами у Камалетдинова есть военный опыт) либо же замполитом или командиром роты, если батальон возглавлять будет другой.

Вместе с Аликом Камалетдиновым в зону проведения СВО для поддержки военнослужащих направились священнослужители, которые так же как и Камалетдинов приняли решение ехать поддержать военнослужащих. Это имам Хамза-хазрат и протоиерей Виктор Иванов.

Провожал своего советника и священнослужителей глава Башкирии Радий Хабиров. В своей речи он сообщил, что для военнослужащих подготовили комплекты осенней одежды, сопровождать которые, а точнее весь груз, намерен самолично.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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