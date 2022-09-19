Из Башкирии в зону СВО отправился советник Хабирова и священнослужители

В минувшую субботу 17 сентября Алик Камалетдинов, идеолог и можно сказать основатель башкирских добровольческих батальонов, отправился в зону проведения СВО. Речь об этом велась давно, однако после отправки самих батальонов на слаживание и в зону боевых действий Камалетдинов остался в Башкирии.
На большой пресс-конференции в мае 2022 года Камалетдинов заявил, что к добровольцам поедет обязательно, причем-либо командиром (за плечами у Камалетдинова есть военный опыт) либо же замполитом или командиром роты, если батальон возглавлять будет другой.
Вместе с Аликом Камалетдиновым в зону проведения СВО для поддержки военнослужащих направились священнослужители, которые так же как и Камалетдинов приняли решение ехать поддержать военнослужащих. Это имам Хамза-хазрат и протоиерей Виктор Иванов.
Провожал своего советника и священнослужителей глава Башкирии Радий Хабиров. В своей речи он сообщил, что для военнослужащих подготовили комплекты осенней одежды, сопровождать которые, а точнее весь груз, намерен самолично.