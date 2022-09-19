Из Башкирии в зону СВО отправился советник Хабирова и священнослужители

В минувшую субботу 17 сентября Алик Камалетдинов, идеолог и можно сказать основатель башкирских добровольческих батальонов, отправился в зону проведения СВО. Речь об этом велась давно, однако после отправки самих батальонов на слаживание и в зону боевых действий Камалетдинов остался в Башкирии.