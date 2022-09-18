Суд в Уфе не нашел публичной дискредитации в просьбе об альтернативной службе

Как следует из материалов дела, 29 марта призывник Арсентий Артюхов написал заявление о замене военной службы по призыву на альтернативную гражданскую службу. Военный комиссар Кировского и Ленинского районов Уфы Юрий Алферов усмотрел в этом признаки дискредитации Вооруженных Сил России, «а также решения президента РФ о проведении специальной операции на Украине». 7 апреля он обратился в полицию с требованием провести проверку и при наличии оснований принять меры по привлечению призывника к ответственности. Однако полиция не нашла состава преступления и уголовное дело возбуждать не стала.
Есть ли в заявлении состав административного правонарушения, разбирался Кировский районный суд Уфы. Сам Артюхов объяснил, что его заявление не было предназначено для передачи третьим лицам, не является публичным и написано в соответствии с законом об альтернативной гражданской службе. В нем он указал причины и обстоятельства, побудившие его ходатайствовать о замене военной службы. В частности, у него есть ряд заболеваний, которые являются основанием для освобождения от военной службы.
Суд установил, что протокол об административном правонарушении не содержит описания события административного правонарушения. Так, в нем не сообщается, какие публичные действия призывника «указывали на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации, содержали публичные призывы к воспрепятствованию их использования, были направлены на дискредитацию исполнения государственными органами воих полномочий» за пределами территории России.
Заявление о замене военной службы по призыву на альтернативную гражданскую службу не является публичным, поскольку адресовано военному комиссару и направлено на реализацию призывником конституционного права на замену военной службы по призыву альтернативной гражданской службой, резюмировал суд.
На этом основании дело было прекращено, однако оно может быть обжаловано в Верховном суде Башкирии.