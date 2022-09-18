Суд в Уфе не нашел публичной дискредитации в просьбе об альтернативной службе

Есть ли в заявлении состав административного правонарушения, разбирался Кировский районный суд Уфы. Сам Артюхов объяснил, что его заявление не было предназначено для передачи третьим лицам, не является публичным и написано в соответствии с законом об альтернативной гражданской службе. В нем он указал причины и обстоятельства, побудившие его ходатайствовать о замене военной службы. В частности, у него есть ряд заболеваний, которые являются основанием для освобождения от военной службы.