Эксперт: почему мужчины в России долго не живут

Специалист Минздрава РФ по репродуктивному здоровью Олег Аполихин отметил значительную депрессивность и лишний вес у мужского населения страны, что, в конечном счете, сказывается на экономике страны.
По мнению специалиста, чрезмерное количество такого населения может излишне загрузить систему здравоохранения и они «начнут умирать пачками», а это, конечно, отразится и на экономике. Согласно его прогнозу, уже через четыре года россиян будет на 5,5 млн меньше.
Врач подчеркивает, что мужчины сегодня чересчур увлекаются фаст-фудом, пьют спиртное, курят, мало двигаются. В итоге у них наблюдается ожирение, сахарный диабет, снижается либидо, развивается депрессия и бессоница, слабость и повышенная утомляемость.
— Жир у мужчины работает как эндокринная железа — он снижает уровень тестостерона, в результате мужчина становится вялым, спит постоянно и оживляется, как мы иногда говорим, когда пельмени приносит жена. Ему ничего не хочется, — подчеркивает Олег Аполихин.