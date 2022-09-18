Эксперт: почему мужчины в России долго не живут

По мнению специалиста, чрезмерное количество такого населения может излишне загрузить систему здравоохранения и они «начнут умирать пачками», а это, конечно, отразится и на экономике. Согласно его прогнозу, уже через четыре года россиян будет на 5,5 млн меньше.