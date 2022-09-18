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Эксперт: почему мужчины в России долго не живут

18 сентября 10:55
Фото: 1MI
Как считают специалисты, демографические проблемы России во многом связаны с образом жизни, который здесь ведут мужчины.

Специалист Минздрава РФ по репродуктивному здоровью Олег Аполихин отметил значительную депрессивность и лишний вес у мужского населения страны, что, в конечном счете, сказывается на экономике страны.

По мнению специалиста, чрезмерное количество такого населения может излишне загрузить систему здравоохранения и они «начнут умирать пачками», а это, конечно, отразится и на экономике. Согласно его прогнозу, уже через четыре года россиян будет на 5,5 млн меньше.

Врач подчеркивает, что мужчины сегодня чересчур увлекаются фаст-фудом, пьют спиртное, курят, мало двигаются. В итоге у них наблюдается ожирение, сахарный диабет, снижается либидо, развивается депрессия и бессоница, слабость и повышенная утомляемость.

Жир у мужчины работает как эндокринная железа — он снижает уровень тестостерона, в результате мужчина становится вялым, спит постоянно и оживляется, как мы иногда говорим, когда пельмени приносит жена. Ему ничего не хочется, — подчеркивает Олег Аполихин.

Подробнее — в материале «Новых известий».

#Новости#Андрей Королев#Общество
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