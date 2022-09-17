mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 сентября 2022, 05:44

Published 17 сентября 2022, 05:44

Modified 21 октября 2022, 16:21

Updated 21 октября 2022, 16:21

Жительница Башкирии записывала видео, как вдруг рядом с ней выпал мужчина из окна

Жительница Башкирии записывала видео, как вдруг рядом с ней выпал мужчина из окна

17 сентября 2022, 05:44
Фото: 1MI.
Девушка рассказывала про свою любовь, как вдруг из окна полетел мужчина, который чуть не упал прямо на нее.

В сети появилось видео, где девушка рассказывает о своей неразделенной любви. «Кружочек», который она записывала в телеграмм обрывается неожиданной концовкой — из окна вываливается неизвестный мужчина и падает прямо рядом с ней. Видео появилось в нескольких телегам-каналах. В них говорится, что случай произошел в Стерлитамаке.

Ранее мы писали о том, что в Уфе из окна седьмого этажа в микрорайоне Сипайлово выпала маленькая девочка.

#Анастасия Денисенко#Происшествия#Видео#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика