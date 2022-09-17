Жительница Башкирии записывала видео, как вдруг рядом с ней выпал мужчина из окна

Posted 17 сентября 2022, 05:44
Published 17 сентября 2022, 05:44
Modified 21 октября 2022, 16:21
Updated 21 октября 2022, 16:21
В сети появилось видео, где девушка рассказывает о своей неразделенной любви. «Кружочек», который она записывала в телеграмм обрывается неожиданной концовкой — из окна вываливается неизвестный мужчина и падает прямо рядом с ней. Видео появилось в нескольких телегам-каналах. В них говорится, что случай произошел в Стерлитамаке.
Ранее мы писали о том, что в Уфе из окна седьмого этажа в микрорайоне Сипайлово выпала маленькая девочка.