Жительница Башкирии записывала видео, как вдруг рядом с ней выпал мужчина из окна

В сети появилось видео, где девушка рассказывает о своей неразделенной любви. «Кружочек», который она записывала в телеграмм обрывается неожиданной концовкой — из окна вываливается неизвестный мужчина и падает прямо рядом с ней. Видео появилось в нескольких телегам-каналах. В них говорится, что случай произошел в Стерлитамаке.