Долги за ЖКУ и штрафы ГИБДД: кто защищает «обманутых дворников» в Уфе

Дилшод Шерматов любит представляться помощником депутата Вячеслав Рябова, этот статус указан на его личной странице в «Вконтакте». Однако его удостоверение аннулировали еще в 2020 году. Также он говорит о себе как о правозащитнике, представляющем общественную организацию «Служу России». Но региональное отделение этой организации ликвидировано еще в марте. В 2018 году в соцсетях он много раз негативно высказывался о работе мэра башкирского Благовещенска. Однако в суде не смог доказать, что его нападки были обоснованы. В результате вся негативная информация с его страниц исчезла.