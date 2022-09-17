Долги за ЖКУ и штрафы ГИБДД: кто защищает «обманутых дворников» в Уфе

На этой неделе дворники выдвинули уже политические требования — об отставке властей — и объявили голодовку. Протестная акция должна продлиться до конца этой недели. Если условия дворников не выполнят — голодовку проведут уже в октябре, повторно.
Алсу Гайнуллина и ее коллеги, действительно, оказались в сложной ситуации. В советские годы дворникам за работу в течение 10 лет выдавали квартиры, поэтому многие жители Башкирии переезжали в Уфу и устраивались на работу в ЖЭУ. Они рассчитывали, что через 10 лет будут жить в собственных квартирах. Но в 2017 году положение о порядке предоставления жилых помещений пересмотрели. Теперь управляющие компании предоставляют своим работникам жилье на условиях коммерческого найма — пока они работают.
Жилищный вопрос стал камнем преткновения между дворниками и властями. Работники коммунальной сферы объединились в движение, которое обратило внимание и на другие вопросы: обеспечения инвентарем и спецодеждой, низкой зарплаты. Политические лозунги у дворников появились, когда их поддержали некие общественные активисты (сами себя они называют — деятели) Дилшод Шерматов и Диана Демидова. Оба, на первый взгляд, оказывают доверчивым гражданам юридическую помощь и подсказывают, как наиболее эффектно добиваться своих целей. Для этого, собственно, и понадобилась голодовка. Параллельно в уста дворников активисты вкладывают и лозунги о смене власти.
Ранее Алсу Гайнуллиной удалось добиться повышения зарплаты. Женщина делала заявления в соцсетях, обращалась в правоохранительные ведомства и суд. Трудовая инспекция, проверявшая направленные доводы, обнаружила ошибки в начислениях Орджоникидзевского Объединения жилищного хозяйства, что привело к занижению зарплаты. Их исправили. Других нарушений ни СКР, ни суды не выявили.
Вероятно, помощники-юристы, исчерпав все проверенные методы давления на работодателя и власть, посоветовали дворникам самый экстремальный способ протеста — голодовку. И люди на это согласились, поверив в компетентность консультантов.
Если бы дворники хорошо ориентировались в интернете и умели «пробивать» информацию о людях, они, возможно, так не поступили бы. Ведь что известно о советчиках, какой у них имидж?
Дилшод Шерматов любит представляться помощником депутата Вячеслав Рябова, этот статус указан на его личной странице в «Вконтакте». Однако его удостоверение аннулировали еще в 2020 году. Также он говорит о себе как о правозащитнике, представляющем общественную организацию «Служу России». Но региональное отделение этой организации ликвидировано еще в марте. В 2018 году в соцсетях он много раз негативно высказывался о работе мэра башкирского Благовещенска. Однако в суде не смог доказать, что его нападки были обоснованы. В результате вся негативная информация с его страниц исчезла.
Интересен и тот факт, что создателем жилищно-строительного кооператива «Новый дом», обманувшим 217 пайщиков в нулевые годы, был отец Дилшода Тохир Шерматов. Этот предприимчивый гражданин, переехавший из Таджикистана в Башкирию, собрал с пайщиков 157 млн рублей для возведение дома на 130 квартир. Но на строительство потратил только 73 млн рублей, остальные — присвоил. Некоторые квартиры он к тому же продавал нескольким семьям, поэтому суд в 2015 году признал его виновным в мошенничестве, приговорив к семи годам общего режима (позже срок снизили до шести лет). В числе учредителей кооператива и аффилированной с ним компании был и сын Шерматова Дилшод.
Судя по базе службы судебных приставов, Дилшод Шерматов не любит рассчитываться с долгами — их у него около 200 тысяч рублей.
Вторая правозащитница, с которой, кстати, Дилшод Шерматов с недавнего времени состоит в брачных отношениях, — также персона одиозная. Известна по скандальным акциям, за что, вероятно, ее и «попросили» из регионального отделения КПРФ.
Живет Демидова, судя по базе УФССП, тоже не по средствам. Активистка накопила долги на 700 тысяч рублей, около 100 тысяч из которых — за услуги ЖКХ. А ведь из этих взносов начисляются зарплаты тем же дворникам. Также Диана не вовремя платит налоги, по кредитам и штрафы ГИБДД.
К чему приведут ли дворников голодовка и шантаж, покажет время. Пока же их желание улучшить свое материальное положение явно не совпадает с возможностями помощников-активистов. Последним явно не помешало бы улучить свой имидж, чтобы своими долгами не дискредитировать людей труда.