Жизнь продолжается: ГК «Садовое кольцо» возобновила строительство проблемных объектов

Сообщение об этом появилось в группе «ГК «Садовое кольцо» — ГК «Госстрой», которая создана в социальной сети «ВКонтакте».
«Начинаем подготовительные работы, завоз оборудования и строительных материалов. Проводим мониторинг здания на предмет пришедших в негодность строй материалов и формируем реестр на их замену», — уведомили дольщиков представители ГК «Садовое кольцо».
Они отметили также, что в ближайшие три недели намерены закончить завод всего оборудования и материалов, при этом уже на следующей неделе начнется монтаж фасадов.
Напомним, что 7 сентября стало известно о начале процесса согласования документов ГК «Садовое кольцо» с конкурсным управляющим фирмы «Госстрой-стандарт», которая ранее отвечала за ситуацию с «Домом на Ленина». Тогда представители «Садового кольца» сообщали, что выйдут на стройплощадку данного жилого комплекса примерно через три недели. Как мы видим сегодня, это произошло значительно быстрее.
Следить за тем, что происходит на стройплощадке, дольщики и все, кому небезразлична их судьба, могут при помощи камер видеонаблюдения.
Что касается остальных проблемных объектов (это ЖК «Эрмитаж-Горсовет» и ЖК «Белая река»), за которыми также закрепилось название «тяжкое наследие «Госстроя», то, по словам представителей ГК «Садовое кольцо», по ним информация будет поступать по мере принятия решений на судебных процессах о банкротстве структур «Госстроя», отвечавших за их финансирование и возведение.
Минстрой Башкирии ранее также пояснял, что работы специалисты ГК «Садовое кольцо» смогут продолжить работу на бывших объектах «Госстроя» лишь после того, как старый застройщик станет банкротом Тем временем судебные процессы по этим объектам назначены на сентябрь и начало октября. Если суды не затянутся, то «ГК «Садовое кольцо» рассчитывает сдать эти жилые комплексы в эксплуатацию в третьем квартале 2023 года.
«Предыдущие судебные заседания, к сожалению, подтвердили наши опасения: К. В. Бадиков (владелец компании „Госстрой“, задержанный минувшей весной по подозрению в мошенничестве при возведении еще одного долгостроя — ЖК „Московский“, — ред.) и его представители любыми способами будут пытаться противодействовать решению проблемы обманутых дольщиков. Несмотря на прочность позиции истца — Фонда развития территорий (бывший Фонд защиты прав дольщиков), выступающего за банкротство несостоятельных компаний, представители Бадикова прибегают к юридическим уловкам, чтобы всячески затянуть процесс. Не столь важно, в чем они заключаются — главное, что это удлиняет сроки рассмотрения дел», — сообщали ранее в пресс-службе ГК «Садовое кольцо».
Они уточнили, что готовы сделать все возможное для ускорения процесса в случае, если «Садовое кольцо» будет привлечено к судебным разбирательствам в качестве третьего лица.
«Также мы прибегаем к иным способам возобновить стройку — в частности, ГК „Садовое кольцо“ официально подтвердила готовность продолжать финансирование и строительство проблемных объектов. Соответствующее письмо было передано представителям К. В. Бадикова, в нем мы призываем отозвать отказ от исполнения договора генерального подряда и согласовать График финансирования мероприятий по завершению строительства», — пояснили в пресс-службе ГК «Садовое кольцо».
По ситуации на сегодня, никакого ответа на предложение ГК «Садовое кольцо» ни от самого Кирилла Бадикова, ни от его представителей не поступило.