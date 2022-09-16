Жизнь продолжается: ГК «Садовое кольцо» возобновила строительство проблемных объектов

«Предыдущие судебные заседания, к сожалению, подтвердили наши опасения: К. В. Бадиков (владелец компании „Госстрой“, задержанный минувшей весной по подозрению в мошенничестве при возведении еще одного долгостроя — ЖК „Московский“, — ред.) и его представители любыми способами будут пытаться противодействовать решению проблемы обманутых дольщиков. Несмотря на прочность позиции истца — Фонда развития территорий (бывший Фонд защиты прав дольщиков), выступающего за банкротство несостоятельных компаний, представители Бадикова прибегают к юридическим уловкам, чтобы всячески затянуть процесс. Не столь важно, в чем они заключаются — главное, что это удлиняет сроки рассмотрения дел», — сообщали ранее в пресс-службе ГК «Садовое кольцо».