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Власти прокомментировали введение масочного режима в Башкирии

16 сентября 05:04
Фото: Артур Салимов / 1MI
На вопрос о том, будут ли в республике повторно вводится ограничительные меры отвечает Роспотребнадзор РБ и пресс-служба администрации главы республики

Ранее стало известно о повторном введении обязательного масочного режима на территории 11 российских регионов. В их число вошли Сахалин, Забайкальский край, Белгородская область и другие. О том, стоит ли жителям республики готовится к обязательному ношению масок Mkset рассказали пресс-службе администрации главы Башкирии и в региональном Роспотребнадзоре.

Как сообщили Mkset в пресс-службе администрации главы, о повторном введении масочного режима в настоящий момент речи не идёт.

— Этот вопрос республиканским оперштабом по противодействию коронавирусной инфекции пока не обсуждался, — сообщили в пресс-службе.

Аналогичным образом ситуацию прокомментировали также и в Роспотребнадзоре Башкирии. Сообщается, что в региональном ведомстве подобные меры хотели бы минимизировать. При этом в ведомстве отмечают, что все будет зависеть от уровня заболеваемости и циркуляции штамма на территории республики, а также нагрузки на медицинские учреждения.

— Здесь речь идёт о количестве госпитализированных граждан, граждан на ИВЛ и летальных исходах при заболевании, — отметили в ведомстве.

Также в ведомстве отметили, что важную роль в данной ситуации играет вакцинация и ревакцинация граждан.

— У нас есть все для того, чтобы не вводить масочный режим и другие ограничительные меры. Это вакцинация и ревакцинация, которые защищают от заражения и развития тяжёлых форм заболевания, при которых требуется госпитализация. Меры, которые будут действовать на территории республики зависят от нас всех, — прокомментировали ситуацию в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

#Новости#Азамат Нухов#Коронавирус COVID-19
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