Власти прокомментировали введение масочного режима в Башкирии

Ранее стало известно о повторном введении обязательного масочного режима на территории 11 российских регионов. В их число вошли Сахалин, Забайкальский край, Белгородская область и другие. О том, стоит ли жителям республики готовится к обязательному ношению масок Mkset рассказали пресс-службе администрации главы Башкирии и в региональном Роспотребнадзоре.
Как сообщили Mkset в пресс-службе администрации главы, о повторном введении масочного режима в настоящий момент речи не идёт.
— Этот вопрос республиканским оперштабом по противодействию коронавирусной инфекции пока не обсуждался, — сообщили в пресс-службе.
Аналогичным образом ситуацию прокомментировали также и в Роспотребнадзоре Башкирии. Сообщается, что в региональном ведомстве подобные меры хотели бы минимизировать. При этом в ведомстве отмечают, что все будет зависеть от уровня заболеваемости и циркуляции штамма на территории республики, а также нагрузки на медицинские учреждения.
— Здесь речь идёт о количестве госпитализированных граждан, граждан на ИВЛ и летальных исходах при заболевании, — отметили в ведомстве.
Также в ведомстве отметили, что важную роль в данной ситуации играет вакцинация и ревакцинация граждан.
— У нас есть все для того, чтобы не вводить масочный режим и другие ограничительные меры. Это вакцинация и ревакцинация, которые защищают от заражения и развития тяжёлых форм заболевания, при которых требуется госпитализация. Меры, которые будут действовать на территории республики зависят от нас всех, — прокомментировали ситуацию в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.