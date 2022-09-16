Власти прокомментировали введение масочного режима в Башкирии

— У нас есть все для того, чтобы не вводить масочный режим и другие ограничительные меры. Это вакцинация и ревакцинация, которые защищают от заражения и развития тяжёлых форм заболевания, при которых требуется госпитализация. Меры, которые будут действовать на территории республики зависят от нас всех, — прокомментировали ситуацию в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.