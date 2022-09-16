Валерий Лимаренко: Рыбохозяйственная отрасль региона активно развивается

Рыбохозяйственные предприятия Сахалина и Курил ежегодно вкладывают порядка 6 млрд рублей в развитие отрасли. Только за 7 месяцев 2022 года инвестиции рыбопромышленников в основной капитал составили более 3 млрд рублей.
Средства идут на обновление флота и перевооружение производства, приобретение более эффективного оборудования. По данным Sakh.online, последние годы увеличились вложения в строительство береговых рыбоперерабатывающих заводов. Хорошим стимулом для рыбопромышленных предприятий Сахалинской области стало участие в программе инвестиционных квот. В рамках программы построено уже несколько новых заводов в регионе. Это передовые производства, где работают сотни людей, выпускается продукция, которая уже завоевала популярность не только в ДВО, но и далеко за его пределами.
«Рыбохозяйственный комплекс региона на протяжении многих лет удерживает ведущие позиции на Дальнем Востоке, — говорит губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. — Мы в тройке лидеров по вылову водных биоресурсов, выпуску консервов, воспроизводству лососевых и потенциалу береговых перерабатывающих производств. Важно, что отрасль продолжает развиваться. Создаются новые производства по глубокой переработке рыбы, растут инвестиции на расширение флота, модернизацию производств, строительство лососевых рыборазводных заводов, в том числе с государственной поддержкой правительства Сахалинской области».