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В Уфе задержали 20-летнего гонщика, устроившего дрифт на оживленной улице

16 сентября 03:24
Фото: Дарья Вознесенская / 1MI
За опасное маневрирование молодой человек получил штраф

Стала известна личность водителя, ранее выполнившего рад опасных маневров близ пешеходного перехода на улице Комсомольской. Им оказался 20-летний уфимец. Об этом сообщает сообщает телеканал UTV со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по РБ.

Ранее в поле зрения камер видеонаблюдения попал автомобиль Nissan Skyline, водитель за рулём которого пустил авто в занос по всей ширине проезжей части. В настоящий момент в отношении молодого человека составлен протокол за нарушение правил маневрирования.

За вождение в стиле героев франшизы «Форсаж» на уфимских дорогах водитель обязан будет выплатить штраф в размере 500 рублей.

#Новости#Азамат Нухов#Происшествия#Видео
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