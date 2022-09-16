В Уфе задержали 20-летнего гонщика, устроившего дрифт на оживленной улице

Стала известна личность водителя, ранее выполнившего рад опасных маневров близ пешеходного перехода на улице Комсомольской. Им оказался 20-летний уфимец. Об этом сообщает сообщает телеканал UTV со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по РБ.
Ранее в поле зрения камер видеонаблюдения попал автомобиль Nissan Skyline, водитель за рулём которого пустил авто в занос по всей ширине проезжей части. В настоящий момент в отношении молодого человека составлен протокол за нарушение правил маневрирования.
За вождение в стиле героев франшизы «Форсаж» на уфимских дорогах водитель обязан будет выплатить штраф в размере 500 рублей.