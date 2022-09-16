Третий гастрономический фестиваль «Есть!» в Уфе прошел при поддержке «Ростелекома»

Национальный провайдер создал на площади Гостиного двора цифровую инфраструктуру, организовал зоны покрытия Wi-Fi и обеспечил подключение к скоростному интернету для 64 ресторанов-участников и гостей фестиваля.
Следить за ходом мероприятия и обеспечивать безопасность на фестивале организаторам помогала система видеонаблюдения «Ростелекома». Модули видеоаналитики вели подсчет посетителей.
Сергей Белкин, уфимский ресторатор, член ресторанного альянса «РЕАЛ», организатор фестиваля «Есть!»:
«Фестиваль „Есть!“ стал крупнейшим в Поволжье. Об этом свидетельствуют данные видеоаналитики от „Ростелекома“. Камеры наблюдения зафиксировали новый рекорд! За два дня площадку проведения мероприятия посетили 110 442 человека — это фактически каждый десятый житель столицы республики».
Сергей Нищев, генеральный директор ПАО «Башинформсвязь» группы компаний «Ростелеком»:
«Наша компания традиционно поддерживает любимый уфимцами фестиваль „Есть!“. В этом году мы оперативно создали на парковке Гостиного двора полноценную цифровую инфраструктуру: проложили свыше трех километров оптики и установили телеком-оборудование. Высокая пропускная способность каналов связи обеспечила стабильную работу всех систем».
Фестиваль городских ресторанов «Есть!» проводится в Уфе с 2018 года. Организаторами мероприятия выступают профессиональный ресторанный альянс «РЕАЛ», Гостиный двор и администрация Уфы.