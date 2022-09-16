Третий гастрономический фестиваль «Есть!» в Уфе прошел при поддержке «Ростелекома»

«Фестиваль „Есть!“ стал крупнейшим в Поволжье. Об этом свидетельствуют данные видеоаналитики от „Ростелекома“. Камеры наблюдения зафиксировали новый рекорд! За два дня площадку проведения мероприятия посетили 110 442 человека — это фактически каждый десятый житель столицы республики».