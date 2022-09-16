РЭО сформировал список наиболее востребованных профессий отрасли

Буцаев обратил внимание, что на первых порах для построения экономики замкнутого цикла необходимы проектировщики, инженеры, химики-аналитики, работники сельского хозяйства, научные работники, руководители всех уровней. Кроме того, отрасли нужны специалисты, обладающие навыками в области строительства и сноса, переработки отходов, в области новых материалов и ПКМ, корпоративного права, нормотворчества, химического производства, а также специалисты по коммуникациям и связям с общественностью, маркетингу, логистике, закупкам.