РЭО сформировал список наиболее востребованных профессий отрасли

В рамках сессии эксперты проанализировали задачи по кадровой трансформации отрасли в контексте формирования экономики замкнутого цикла. Кроме того, они отметили профессии, которые требуют срочного развития. Об этом пишет 360tv.ru.
Отрасль обращения с отходами активно развивается с точки зрения кадрового и технологического потенциала, поэтому РЭО выступил с инициативой проведения специальной стратсессии, в рамках которой эксперты компании должны определить шаги в этом направлении. Об этом рассказал генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев. Он добавил, что одним из таких шагов является выявление перспективных профессий, востребованных специалистов и ключевых технологий.
«Мы пригласили экспертов из разных сфер, тех, кто соприкасается и в целом активно включен в развитие отрасли — это бизнес, органы власти, научные сотрудники, представители вузов. Все вместе мы разработаем перспективные направления кадровой трансформации и сформируем стратегию развития кадрового потенциала отрасли обращения с отходами», — сказал гендиректор РЭО.
Буцаев обратил внимание, что на первых порах для построения экономики замкнутого цикла необходимы проектировщики, инженеры, химики-аналитики, работники сельского хозяйства, научные работники, руководители всех уровней. Кроме того, отрасли нужны специалисты, обладающие навыками в области строительства и сноса, переработки отходов, в области новых материалов и ПКМ, корпоративного права, нормотворчества, химического производства, а также специалисты по коммуникациям и связям с общественностью, маркетингу, логистике, закупкам.
Более того, отрасль не может обойтись без специалистов из смежных областей — педагогов начального, среднего, среднего специального образования и юристов, специализирующихся на экологическом праве.
Отмечается, что в работе сессии приняли участие 154 эксперта, 14 вузов, а также 11 ассоциаций и деловых объединений. Кроме того, 30 компаний из реального сектора, 3 научные организации, 3 IT-компании, а также 3 банка.