С 2022 года принцип работы групп продленного дня в российских школах изменился. Летом президент РФ Владимир Путин своим указом распорядился реализовать единый подход к организации групп продленного дня. Теперь в ГПД дети будут не просто находиться в помещении классов с педагогом до прихода родителей, но и заниматься творчеством, посещать кружки, гулять и даже ходить на экскурсии.
Как именно будет реализован новый формат групп продленного дня, зависит, впрочем, больше от образовательной организации. Возможности организации досуга для школьников до прихода родителей у школ разные. В учебных заведениях, где есть возможности для экскурсий, прогулок и посещения кружков, такие активности, безусловно, будут.
Несмотря на подписанный президентом РФ указ, группы продленного дня по-прежнему функционируют далеко не во всех школах России, в том числе это касается Уфы. Как показывает практика, чаще всего ГПД организуются в больших школах, которые посещает внушительное количество детей. У таких образовательных организаций есть возможность комплектации сразу нескольких ГПД. Как правило, группы составляются из детей одинакового возраста — их посещают школьники, которые учатся в одной параллели либо в одном классе. Оптимальный вариант — группы продленного дня, в которые ходят только ученики начальных классов, например первоклассники или второклассники.
Ответственность за школьников, которых в группе продленного дня оставляют родители, несет педагог-воспитатель из штата учебной организации, имеющий такие полномочия. Право посещать продленку имеют все школьники младше 14 лет, но, как показывает практика, чаще всего в ГПД родители оставляют младших школьников.
Расписание, в соответствии с которым функционирует продленка, формируется на уровне образовательной организации. В некоторых школах ГПД работают только до 16 часов, в других учреждениях родители могут забирать детей после 17 или даже после 19 часов вечера.
Школьники, которые ходят в продленку, должны соблюдать определенный режим. Он разрабатывается образовательным учреждением на основе рекомендаций, в которых прописано, что у детей в ГПД должно быть двухразовое питание — обед и полдник. В самом начале работы продленки педагог собирает школьников в классе. После обеда дети занимаются выполнением домашнего задания, после полдника могут выходить на прогулку, посещать спортивные кружки, творческие секции.
В некоторых школах работают группы продленного дня, предоставляющие услуги по дополнительному образованию. В таких ГПД дети занимаются учебой, делают уроки, учат стихи, тренируют дополнительные навыки. Еще один формат — ГПД с внеклассными занятиями, где школьники рисуют, лепят из пластилина, играют, и все это под присмотром педагога.
Стоимость продленки в школах Уфы варьируется — единого стандарта на уровне города нет. Более того, в некоторых образовательных организациях столицы Республики Башкортостан групп продленного дня нет в принципе. Вместо них на базе школ Уфы организуются кружки, секции и другие форматы дополнительного образования, которые дети могут посещать до вечера — то есть до тех пор, пока их не заберут домой родители.
Продленка в российских школах, как правило, платная, и цена устанавливается на уровне учебного заведения. Однако есть категория детей, которые имеют право посещать ГПД на бесплатной основе вне зависимости от ценовой политики школы. В числе таких детей:
Компенсация стоимости посещения ГПД варьируется — в некоторых регионах она составляет 50%, в ряде субъектов Федерации детям-льготникам компенсируется до 100% стоимости посещения групп продленного дня.