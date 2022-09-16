Несмотря на подписанный президентом РФ указ, группы продленного дня по-прежнему функционируют далеко не во всех школах России, в том числе это касается Уфы. Как показывает практика, чаще всего ГПД организуются в больших школах, которые посещает внушительное количество детей. У таких образовательных организаций есть возможность комплектации сразу нескольких ГПД. Как правило, группы составляются из детей одинакового возраста — их посещают школьники, которые учатся в одной параллели либо в одном классе. Оптимальный вариант — группы продленного дня, в которые ходят только ученики начальных классов, например первоклассники или второклассники.