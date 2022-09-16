«Ничейная» земля под носом у горожан: как к саду Аксакова в Уфе подбирается стройка

Работы ведет ООО «Уфимкабель», ранее компания отреставрировала здание заводуправления — сейчас здесь работает медцентр GIM-clinic. Теперь предприятие ведет реконструкцию производственного корпуса завода — его площади ранее планировали частично использовать для расширения клиники, на остальной части комплекса расположится спа-центр и торговые предприятия. Mkset посмотрел, что происходит на территории парка-сада имени Аксакова сейчас.
В намерениях «отхватить» кусок территории сада имени Аксакова компанию заподозрила уфимка Татьяна. Она отмечает, что когда-то часть парковой зоны уже забирали. По распоряжению первого секретаря башкирского обкома партии Мидхата Шакирова участок парка на углу улиц Пушкина и Новомостовой выделили под размещение его охраны. Официально там, в трех домиках у озера, сейчас находится управление охраны общественного порядка МВД по Башкирии. Но на кадастровой карте эти здания обозначены как «кафе». Напротив, на Пушкина, 103, находится ГКУ Транспортное управление РБ, которое обслуживает администрацию главы Башкирии, аппарат республиканского правительства, Госсобрания и госорганов.
Приблизиться к домикам нельзя: с одной стороны путь преграждает озеро, с другой — забор. Посетители парка не могут обойти озеро, где плавают лебеди и утки, вокруг или попасть на его противоположный берег.
Татьяна указывает на забор, который появился в парке после начала реконструкции здания заводоуправления. Сейчас из-под профнастила вываливается строительный мусор — кирпичи, ветки. За забором складированы бетонные кольца, работает техника.
По данным публичной кадастровой карты, участок кадастровой стоимостью 248,4 млн рублей, на котором расположена теперь уже клиника и реконструируемый производственный комплекс, а также включающий в себя внутридворовую территорию, находится в частной собственности. Площадь его свыше 21 тысячи кв. м.
В апреле 2021 году представитель компании-инвестора на открытом приеме у тогда еще главного архитектора Ольги Сарапуловой рассказывал, что планируется сделать на участке за зданием клиники. Там, в частности, предполагалось обустроить парковку. Вероятно, сейчас под нее готовят площадку.
«Вот здесь раньше была танцплощадка. Потом были детские аттракционы, теперь их закрыли», — показывает Татьяна на угловую часть парка со стороны Новомостовой.
По забору этой площадки проходила и граница парка. Но сейчас застройщик установил ограждение гораздо ближе, считает она.
Судя по кадастровой карте, женщина права. По этой стороне участок застройщика немного «заходит» небольшим прямоугольником на территорию парка на небольшом участке. А по факту — забор из сетки натянут по прямой. Он делит два ствола дерева, растущих от одного корня. По ту сторону забора почему-то оказалась и взрослая ель.
Совсем рядом идут строительные работы: бетоном заливается то ли основание забора, то ли будущего тротуара. Mkset направил в ООО «Уфимкабель» запрос с просьбой объяснить, почему компания, вероятно, «заступила» за границы принадлежащего ей участка, что она строит на границе с парком. В настоящее время ответ нам не предоставлен. Ранее же представитель компании заявлял, что «Уфимкабель» готов помочь городу реконструировать Аксаковский сад.
Самое интересное открытие Mkset сделал, изучая кадастровую карту, — на ней обнаружился странный участок без статуса. Он вроде бы и парк, а вроде бы и нет. В месте, где граничат территория под офисом «Лукойла» и участок «Уфахимкабеля», выделена земля, которая вообще никак не учтена Росреестром. Фактически сейчас на ней расположена сцена. По форме этот участок — почти правильный квадрат. К землям парка он не относится, к частным — тоже. С трех сторон он окружен землями, занимаемыми садом имени Аксакова (со стороны улицы Цюрупы — это небольшой вытянутый кусочек неправильной формы), и по логике должен быть включен в состав его территории. По факту — это такое белое пятно на карте, неучтенная земля.
Руководитель земельно-кадастровой компании «Фалькор» Ишморад Султанов помог нам разобраться в этой странности. Участок площадью 2500 кв. м с видом разрешенного использования «для размещения объектов культуры» был поставлен на учет в 2014 году. На тот момент его кадастровая стоимость превышала 13 млн рублей.
«До 2017 года при постановке земельных участков на государственный кадастровый учет сведениям о вновь образованных земельных участках присваивался статус „временный“. Видимо, участок был образован и получил временный статус, но впоследствии никаких прав на него зарегистрировано не было. В марте участки сняли с учета», — объяснил специалист.
Таким образом, в центре Уфы появился неучтенный на кадастровой карте «ничей» участок.
Есть и еще одна странность: на карте, на границе между зданием «Лукойла» и парка, частично на том самом «подозрительном» участке «сидит» здание, признанное аварийным и подлежащим реконструкции в 2014 году. Но адрес его — ул. Октябрьской революции, 18. По данным 2gis, по этому адресу действительно расположен построенный в 1880-х Дом Косицкой — памятник архитектуры, выполненный в деревянном стиле. На карте же, вблизи сада Аксакова, этот дом оказался по ошибке, считает специалист.
То, что на карте ни к месту «сел» аварийный дом, может стать незначительным препятствием при регистрации прав на участок, отмечает Ишморад Султанов. Однако в целом, если какой-то из интересантов захочет поставить на кадастровый учет эту землю, это вполне возможно.
Участок расположен в территориальной зоне общественно-деловой застройки, то есть здесь можно возвести и какое-либо здание: например, офис, административное или даже жилое здание. Специалист отмечает, что с инициативой уточнить границы земельных участков могла бы выступить и администрация сада имени Аксакова — тогда «белый» квадрат могли бы включить в территорию парка. Что ж, такое решение было бы логичным.
«На мой взгляд, самая большая угроза в том, что на данный момент этой землей распоряжается не парк, не кто-то, а просто Минземимущества. Соответственно в рамках закона они могут этот участок каким-то образом предоставить, поэтому желательно его включить в территорию парка», Ишморад Султанов
Сам сад имени Аксакова, на наш взгляд, переживает не лучшие времена. Потихоньку ржавеет облупленный забор, до (хотя бы) покраски которого у сотрудников управляющей организации никак не дойдут руки. Литые круглые набалдашники на ограждении уцелели не все — «украли на металлолом», указывает местная жительница. Асфальтовые дорожки растрескались. Но главное — центральный вход на улице Пушкина закрыт. Вероятно, причина этому — аварийное состояние: на колоннах входной группы видны трещины. Поэтому войти в парк можно лишь с его непарадного угла. Бывшая танцплощадка, где были детские развлечения, закрыта, а часть ее забора, граничащая с территорией «Уфимкабеля», — снесена. В самом саду помимо вышеупомянутой сцены установили тренажеры и построили небольшую детскую площадку. В нем по-прежнему много детей и взрослых.
Mkset также направил запросы в Минземимущества РБ и в Управление Росреестра по РБ. Также мы рассчитываем получить информацию о планах по развитию парка из мэрии Уфы.