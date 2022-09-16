«Ничейная» земля под носом у горожан: как к саду Аксакова в Уфе подбирается стройка

Самое интересное открытие Mkset сделал, изучая кадастровую карту, — на ней обнаружился странный участок без статуса. Он вроде бы и парк, а вроде бы и нет. В месте, где граничат территория под офисом «Лукойла» и участок «Уфахимкабеля», выделена земля, которая вообще никак не учтена Росреестром. Фактически сейчас на ней расположена сцена. По форме этот участок — почти правильный квадрат. К землям парка он не относится, к частным — тоже. С трех сторон он окружен землями, занимаемыми садом имени Аксакова (со стороны улицы Цюрупы — это небольшой вытянутый кусочек неправильной формы), и по логике должен быть включен в состав его территории. По факту — это такое белое пятно на карте, неучтенная земля.