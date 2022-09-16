Не смотри в глаза и береги горло: как власти Уфы защищают детей от бродячих собак

Как сообщал Mkset, случаи агрессии собак к людям были отмечены в первые дни осени. Тогда в микрорайонах появилась стая из по меньшей мере пяти здоровых псов. Эти собаки напали на женщину возле детского сада — ей пришлось отбиваться зонтом, к счастью, на помощь пришли очевидцы. По данным местных жителей, стая набросилась на подростка во дворе дома по улице Амантая. В мэрии Уфы заявили, что заявок об укусах в службу отлова тем не менее не поступало. Но бригада выехала на место. 5 сентября специалисты отловили трех псов из опасной стаи. Однако спустя пять дней трех собак, уже ставших узнаваемыми благодаря записям камер видеонаблюдения, заметили в микрорайоне Южном.