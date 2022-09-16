Не смотри в глаза и береги горло: как власти Уфы защищают детей от бродячих собак

Спустя 10 дней после нападений бродячих животных на уфимцев на инциденты отреагировало городское управление образования, через школьных учителей разославшее по родительским чатам памятку для родителей с заголовком «Что рассказать ребенку о бродячих собаках?».
Памятка с сопроводительным письмом была направлена в районные отделы образования. В этом письме за подписью замначальника управления Султана Бадыкова изложена просьба провести в школах тематические классные часы на тему «Наши бездомные животные», а также информационные беседы на темы «Как вести себя при встрече с собакой», «Как вести себя, если на тебя напала собака». Отмечается, что меры приняты в связи с письмом Управления ветеринарии РБ от 24 августа.
В тексте перечислены, в общем, общеизвестные правила, которым каждый нормальный взрослый и так пытается научить своего ребенка. Например, такие, как нельзя дразнить собак, подходить к псам, которые сидят на привязи, гладить незнакомых животных, брать на руки их щенков, отбирать еду и т. п.
К агрессивной собаке нельзя поворачиваться спиной, говорится в памятке.
«Если она бежит следом, нужно остановиться, повернуться к ней лицом и смотреть в глаза. В этом случае собака поймет, что ее не боятся, начнет сомневаться, что она сильнее», — объясняют авторы документа.
Однако несколькими абзацами ниже противоречат сами себе:
«Не смотри собаке в глаза, это может спровоцировать ее на активные действия».
Еще одно странное правило: «Не разминай дерущихся собак». По-видимому, опечатка — собак нельзя разнимать.
Правила поведения собраны на две ситуации: при встрече с собакой и в случае нападения собаки. Например, для последней рекомендации такие:
Смогут ли дети в экстренной ситуации воспользоваться этим знаниями? Родители сомневаются.
«Мы же вас предупреждали, скажут они… Вместо того чтобы что-то сделать», — отмечает жительница микрорайона Южный.
Другие родители отмечают, что в этом районе очень много бездомных животных, об этом можно судить и по ночному лаю. Дети, которые идут в школы и кружки, подвергаются опасности, считают они.
«Вчера видела стаю собак возле школы, сын боится один ходить. Просит встречать», — сообщила еще одна местная жительница.
Как сообщал Mkset, случаи агрессии собак к людям были отмечены в первые дни осени. Тогда в микрорайонах появилась стая из по меньшей мере пяти здоровых псов. Эти собаки напали на женщину возле детского сада — ей пришлось отбиваться зонтом, к счастью, на помощь пришли очевидцы. По данным местных жителей, стая набросилась на подростка во дворе дома по улице Амантая. В мэрии Уфы заявили, что заявок об укусах в службу отлова тем не менее не поступало. Но бригада выехала на место. 5 сентября специалисты отловили трех псов из опасной стаи. Однако спустя пять дней трех собак, уже ставших узнаваемыми благодаря записям камер видеонаблюдения, заметили в микрорайоне Южном.