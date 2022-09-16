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Не смотри в глаза и береги горло: как власти Уфы защищают детей от бродячих собак

16 сентября 10:48
Фото: 1MI
В начале сентября на нападения агрессивных животных жаловались жители двух микрорайонов: Колгуевского и Южного в Кировском районе Уфы.

Спустя 10 дней после нападений бродячих животных на уфимцев на инциденты отреагировало городское управление образования, через школьных учителей разославшее по родительским чатам памятку для родителей с заголовком «Что рассказать ребенку о бродячих собаках?».

Памятка с сопроводительным письмом была направлена в районные отделы образования. В этом письме за подписью замначальника управления Султана Бадыкова изложена просьба провести в школах тематические классные часы на тему «Наши бездомные животные», а также информационные беседы на темы «Как вести себя при встрече с собакой», «Как вести себя, если на тебя напала собака». Отмечается, что меры приняты в связи с письмом Управления ветеринарии РБ от 24 августа.

В тексте перечислены, в общем, общеизвестные правила, которым каждый нормальный взрослый и так пытается научить своего ребенка. Например, такие, как нельзя дразнить собак, подходить к псам, которые сидят на привязи, гладить незнакомых животных, брать на руки их щенков, отбирать еду и т. п.

К агрессивной собаке нельзя поворачиваться спиной, говорится в памятке.

«Если она бежит следом, нужно остановиться, повернуться к ней лицом и смотреть в глаза. В этом случае собака поймет, что ее не боятся, начнет сомневаться, что она сильнее», — объясняют авторы документа.

Однако несколькими абзацами ниже противоречат сами себе:

«Не смотри собаке в глаза, это может спровоцировать ее на активные действия».

Еще одно странное правило: «Не разминай дерущихся собак». По-видимому, опечатка — собак нельзя разнимать.

Правила поведения собраны на две ситуации: при встрече с собакой и в случае нападения собаки. Например, для последней рекомендации такие:

  • Правило № 1- Встань боком и твердым голосом отдай несколько команд («Фу!», «Нельзя!», «Сидеть!»)
  • Правило № 2- Не делай резких движений, позови хозяина (если он находиться поблизости) или позови взрослых.
  • Правило № 3- Если тебе помочь некому, уходи от собаки, медленно ускоряя шаг.
  • Правило № 4 — Не смотри собаке в глаза, это может спровоцировать ее на активные действия.
  • Правило № 5 –Если собака приседает-он готовиться прыгнуть. Защити горло, прижми подбородок к шее, выставьте перед собой сумку или пакет-дайте собаке вцепиться в этот момент не отпуская средство защиты отступая к укрытию.
  • Правило № 6 — Если тебя укусила собака, немедленно обратись к взрослому и к врачу.

Смогут ли дети в экстренной ситуации воспользоваться этим знаниями? Родители сомневаются.

«Мы же вас предупреждали, скажут они… Вместо того чтобы что-то сделать», — отмечает жительница микрорайона Южный.

Другие родители отмечают, что в этом районе очень много бездомных животных, об этом можно судить и по ночному лаю. Дети, которые идут в школы и кружки, подвергаются опасности, считают они.

«Вчера видела стаю собак возле школы, сын боится один ходить. Просит встречать», — сообщила еще одна местная жительница.

Как сообщал Mkset, случаи агрессии собак к людям были отмечены в первые дни осени. Тогда в микрорайонах появилась стая из по меньшей мере пяти здоровых псов. Эти собаки напали на женщину возле детского сада — ей пришлось отбиваться зонтом, к счастью, на помощь пришли очевидцы. По данным местных жителей, стая набросилась на подростка во дворе дома по улице Амантая. В мэрии Уфы заявили, что заявок об укусах в службу отлова тем не менее не поступало. Но бригада выехала на место. 5 сентября специалисты отловили трех псов из опасной стаи. Однако спустя пять дней трех собак, уже ставших узнаваемыми благодаря записям камер видеонаблюдения, заметили в микрорайоне Южном.

#Новости#Наталья Балыкова#Общество
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