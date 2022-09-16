Башкирии компенсируют 25,7 миллионов рублей за размещение переселенцев

Для Башкирии выделят 25,7 млн на компенсацию понесенных затрат на размещение и питание прибывших граждан Украины, ДНР и ЛНР. Соответствующее распоряжение за подписью главы Кабмина Михаила Мишустина было опубликовано ранее на портале правовой информации РФ.
Сообщается, что всего на эти цели из резервного фонда было выделено 1,29 миллиарда рублей. Денежные средства выделяются регионам из расчета до 913 рублей за временное размещение одного человека в сутки и до 415 рублей на его питание.
Известно, что среди субъектов ПФО больше всего средств на эти цели получит Нижегородская область — 72,6 миллиона рублей. Далее следуют Пензенская и самарская области — 70,4 и 45,8 миллиона рублей соответственно.
Напомним, что в настоящий момент на территории республики находится 792 человек из числа переселенцев, в пунктах временного размещения проживают 675 прибывших. Так, в конце апреля в Башкирию прибыли 306 беженцев из ДНР и ЛНР, из них 69 детей.
Также в августе этого года стало известно, что Башкирии возместят 14 миллионов рублей, которые ранее были выделены республикой на содержание и питание переселенцев.