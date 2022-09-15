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Жители столицы Казахстана поддержали переименование Нур-Султана в Астану

15 сентября 10:18
Фото: pxhere.com
15 сентября прошли публичные онлайн-слушания по поводу обратного переименования столицы Казахстана из Нур-Султана в Астану. Горожане поддержали эту инициативу.

По словам заместителя директора института истории государства Буркитбая Аягана, казахи благодарны первому президенту, но решение с переименованием столицы могло быть поспешным, пишет iz.ru.

Агаян заявил, что обратное переименование объединит общество, в котором сейчас существует раскол. Он считает, что сам Назарбаев поймет причины такого решения и не обидится.

Также жителям казахской столицы пообещали, что расходы на переименование будут меньше, чем 3 года назад. Тогда, на смену табличек, печатей и бланков ушло примерно 30 млн тенге.

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