Жители столицы Казахстана поддержали переименование Нур-Султана в Астану

По словам заместителя директора института истории государства Буркитбая Аягана, казахи благодарны первому президенту, но решение с переименованием столицы могло быть поспешным, пишет iz.ru.
Агаян заявил, что обратное переименование объединит общество, в котором сейчас существует раскол. Он считает, что сам Назарбаев поймет причины такого решения и не обидится.
Также жителям казахской столицы пообещали, что расходы на переименование будут меньше, чем 3 года назад. Тогда, на смену табличек, печатей и бланков ушло примерно 30 млн тенге.