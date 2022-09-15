Жители Башкирии начали меньше тратить в магазинах на бытовые покупки

Всего данные рейтинга затрагивают 85 российских регионов. Примечательно, что на предпоследнем месте расположилась Московская область, где показатели за указанный период снизились на 8,6%, составив 39,8 тысяч рублей. Москва же при этом заняла 46-е место с показателями -1,6% и 56,3 тысяч рублей на человека.