Жители Башкирии начали меньше тратить в магазинах на бытовые покупки

Башкирия заняла 40-ю строчку в рейтинге регионов по динамике потребительского спроса. Рейтинг базируется на данных о том, сколько жители того или иного субъекта РФ тратили на платные услуги, бытовые покупки и общепит. Статистику, основанную на данных Росстата, публикует «РИА Новости».
Сообщается, что динамика оценивалась по объему трат скорректированных на инфляцию. Таким образом, данный показатель в период с января по июнь 2022 года в республике снизился на 1%, достигнув 27,8 тысяч рублей на человека.
В тройку лидеров рейтинга вошли Новосибирская область, где показатель возрос на 7,4%, составив 30,8 тысяч рублей, Чукотский автономный округ — 7% и 32,7 тысяч рублей на человека и Томская область — 7% и 24,3 тысяч рублей.
Всего данные рейтинга затрагивают 85 российских регионов. Примечательно, что на предпоследнем месте расположилась Московская область, где показатели за указанный период снизились на 8,6%, составив 39,8 тысяч рублей. Москва же при этом заняла 46-е место с показателями -1,6% и 56,3 тысяч рублей на человека.
Также в целом по России аналитики фиксируют снижение в среднем на 2,2% и среднемесячные потребительские траты в районе 31,4 тысяч рублей на человека.