Жителей Башкирии больше не смогут пополнить свои социальные карты на базе Mastercard

В Башкирию пришли серьезные изменения касающиеся социальных карт. Уже на следующей неделе, с 20 сентября владельцы временных социальных карт, универсальных электронных карт, соцкарт Башкортостана на базе платежной системы Mastercard, которые больше 2 месяцев не использовались по прямому назначению, не смогут пополнять свои карты.
Однако это запланированные изменения, так как до конца нынешнего года в Башкирии решено полностью перевести социальные карты на российскую платежную систему «МИР», для этого от всех соцкарт, работающих с платежной системой Mastercard придется отказаться и этот процесс уже начат.
Желающим продолжать пользоваться общественным транспортом по тарифу «Единый социальный проездной билет» понадобится социальная карта Башкортостана на платежной системе «МИР» или же карта вовсе без банковского приложения, которую можно оформить в любом офисе «Уралсиба» или же в МФЦ.
Напомним, с начала марта нынешнего года, вместе в уходом ApplePay и Google pay жители Башкирии лишились возможности привычной бесконтактной оплаты телефоном. Тогда, в начале весны, жителям советовали привязать Алгу к банкам, которые не попали под санкции. Теперь выбирать не придется — все карты будут работать на рлссийской платежной системе «МИР».