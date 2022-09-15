Выговор мэру, фиолетовая вода в реке и перенос концертов

Сегодня стало известно, что мэру горда Кумертау Олегу Фролову вынесли выговор за то, что тот принял на работу в местную администрацию свою знакомую. Примечательно, что женщина получила высокую должность не имея соответствующей квалификации. При этом в конкурсе на должность участвовал также другой претендент, полностью соответствовавший заявленным требованиям, однако его кандидатуру отклонили.
В Санкт-Петербурге перенесли концерт группы ДДТ. Сообщается, что концерт, запланированный на 24 сентября на концертной площадке «Газпром-Арена» перенесён на май 2023 года. Напомним, ранее суд признал лидера группы Юрия Шевчука виновным по делу о дискредитации ВС РФ и обязал его выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей. Сам музыкант с решением суда не согласился — 3 октября состоится рассмотрение жалобы по приговору.
Владельцы бутиков горевших ранее в ТЦ «Меркурий» проводят на улицах Уфы распродажу вещей, которые удалось спасти в результате пожара. Продавцы предупреждают покупателей, что товары могут иметь запах дыма. Многие уфимцы уже успели побывать на распродаже, а также рассказать об увиденном в соцсетях.
Усадьбу Бухартовских в Уфе продали за 2 миллиона рублей. Сообщается, что новым владельцем памятника исторического наследия станет предприниматель из Уфимского района Константин Куликов. Отметим, что это не первый раз, когда усадьбу выставляют на торги. Также ранее Mkset рассказывал об истории усадьбы и биографии её владельца — полицмейстера Генриха Бухартовского. Прочитать об этом можно здесь.
Ранее руководитель партии КПРФ Геннадий Зюганов призвал к мобилизации сил и ресурсов, что, в свою очередь, спровоцировало волну общественного интереса к теме военной мобилизации в России. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что вопрос о мобилизации в Кремле не обсуждается. Mkset решил разобраться в каком случае в России может быть объявлена мобилизация, что ей будет предшествовать, а также кто из граждан будет призван в первую очередь, а кого она и вовсе не коснется.
Жители микрорайона Инорс в Уфе уже в течение нескольких месяцев жалуются на повисший здесь запах нечистот. В это же время вода в одном из расположенных здесь водоёмов имеет ярко-фиолетовый оттенок, при этом выявить источник загрязнения не удается. В Минэкологии ранее подтвердили сам факт слива стоков «неизвестного происхождения», однако республиканская прокуратура отказалась согласовать ведомству внеплановую проверку, не усмотрев угрозы для жизни и здоровью граждан.