Выговор мэру, фиолетовая вода в реке и перенос концертов

Ранее руководитель партии КПРФ Геннадий Зюганов призвал к мобилизации сил и ресурсов, что, в свою очередь, спровоцировало волну общественного интереса к теме военной мобилизации в России. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что вопрос о мобилизации в Кремле не обсуждается. Mkset решил разобраться в каком случае в России может быть объявлена мобилизация, что ей будет предшествовать, а также кто из граждан будет призван в первую очередь, а кого она и вовсе не коснется.