Во дворе в центре Уфы бойцовская собака напала на женщину и нанесла ей рваные раны

Позавчера, 13 сентября, в одном из дворов в центре Уфы, а именно по улице Владивостокской собака предположительно бойцовской породы напала на местную жительницу.
Как сообщают очевидцы происшествия в домовом чате, а также в соцсетях, собака гуляла без поводка и без намордника. Пес напал на соседку, искусал ее, оставив глубокие рваные раны и убежал прочь, за ним тут же бросились его владельцы. Пострадавшая же женщина осталась истекать кровью на месте происшествия, однако к счастью к ней на помощь пришел случайный прохожий.
В пресс-службе МВД по Башкирии Mkset рассказали о том, что инцидент действительно был и сейчас правоохранители проводят проверку. Также уже предварительно установлены и владельцы собаки, которая покусала женщину. Женщине же предстоит пройти судебно-медицинскую экспертизу.