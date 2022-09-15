Во дворе в центре Уфы бойцовская собака напала на женщину и нанесла ей рваные раны

Как сообщают очевидцы происшествия в домовом чате, а также в соцсетях, собака гуляла без поводка и без намордника. Пес напал на соседку, искусал ее, оставив глубокие рваные раны и убежал прочь, за ним тут же бросились его владельцы. Пострадавшая же женщина осталась истекать кровью на месте происшествия, однако к счастью к ней на помощь пришел случайный прохожий.