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Во дворе в центре Уфы бойцовская собака напала на женщину и нанесла ей рваные раны

15 сентября 10:03
Фото: 1MI
На данный момент правоохранители проводят проверку, а пострадавшая женщина отправится проходить судебно-медицинскую экспертизу, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии 15 сентября.

Позавчера, 13 сентября, в одном из дворов в центре Уфы, а именно по улице Владивостокской собака предположительно бойцовской породы напала на местную жительницу.

Как сообщают очевидцы происшествия в домовом чате, а также в соцсетях, собака гуляла без поводка и без намордника. Пес напал на соседку, искусал ее, оставив глубокие рваные раны и убежал прочь, за ним тут же бросились его владельцы. Пострадавшая же женщина осталась истекать кровью на месте происшествия, однако к счастью к ней на помощь пришел случайный прохожий.

В пресс-службе МВД по Башкирии Mkset рассказали о том, что инцидент действительно был и сейчас правоохранители проводят проверку. Также уже предварительно установлены и владельцы собаки, которая покусала женщину. Женщине же предстоит пройти судебно-медицинскую экспертизу.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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