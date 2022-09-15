Валерий Лимаренко: Цифровая трансформация охватила все сферы островной экономики

Мало того, на Сахалине планируется сформировать новую перспективную IT-отрасль островной экономики, сообщает sakh.online. Помимо экономических перспектив, это и новые хорошо оплачиваемые рабочие места в высокотехнологичных производствах, которые способны стать стимулом для молодых специалистов оставаться и реализовываться на малой Родине.
Об этом говорили заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко с губернатором Валерием Лимаренко. В ходе недавнего визита на Сахалин Дмитрий Чернышенко посетил ИТ-парк, основная цель которого — привлечь на Сахалин отечественные компании, обладающие уникальными разработками. На сегодня резидентами парка являются 14 компаний. В одной из лабораторий парка идёт разработка беспилотного летательного аппарата самолётного типа «Орлёнок».
«Аппарат задействован в программе чемпионата „Молодые профессионалы“ как базовая машина. Это уже в определённой степени „стандарт“ для пилотов. Мы предложили использовать нашу разработку в образовательной программе Российской Федерации, чтобы школьники отрабатывали на „Орлёнке“ навыки управления беспилотниками», — рассказал губернатор Валерий Лимаренко.
Отметим, последние два года сахалинская команда входит в десятку лучших в России «Молодых профессионалов». На Всероссийском соревновании WorldSkills юные сахалинцы взяли золото и серебро в том числе, в таких номинациях, как «Веб-технологии», «Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений», «Кибербезопасность».
В ходе визита вице-премьера отмечалось, что на территории Сахалинской области планируется создать Центр беспилотных технологий. Это прямо отвечает задаче цифровизации всех сфер государственной жизни.
«Центр будет решать задачи оперативного мониторинга в интересах органов исполнительной власти региона, продвигать развитие БПЛА. Государство и правительство со своей стороны будут делать все, чтобы максимально поддержать наших исследователей, научные коллективы и организации. В том числе, поможем проектам ИТ-парка в получении необходимых финансовых мер государственной поддержки», — сказал Дмитрий Чернышенко.
Он также поручил включить Сахалинскую область в пилотный проект по допуску пассажиров в зону транспортной безопасности аэропорта с помощью единой биометрической системы. Подобное решение позволит ускорить процедуру прохождения контроля, упростив её для пассажиров. Кроме того, Минцифры совместно с правительством Сахалинской области и заинтересованными федеральными ведомствами проработает техническую возможность, стоимость и сроки реализации проекта по обеспечению инфраструктурой связи островов Кунашир и Парамушир.
Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко подчёркивает: цифровая трансформация затронула уже все сферы нашей деятельности. Это не только ускорит развитие островной экономики, но и сделает жизнь на Сахалине и Курилах более комфортной.
Стоить отметить, что Сахалинский опыт цифрового развития стал примером для регионов Дальнего Востока. Так, ранее на полях XXIV Петербургского международного экономического форума Валерий Лимаренко и генеральный директор фонда «Стратегия будущего» Станислав Неверов подписали соглашение, предусматривающее сотрудничество при реализации совместных цифровых проектов в сфере социально-экономического развития, в том числе в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Их цель — повысить эффективность обратной связи с жителями и улучшить предоставление льгот и мер поддержки. При этом Станислав Неверов заинтересовался опытом островного региона по проекту «Карта сахалинца» и выразил намерение тиражировать его на весь Дальний Восток.
«Карта сахалинца» объединяет в себе банковскую, социальную и транспортную карты, открывает доступ к государственным и муниципальным услугам, мерам социальной поддержки, позволяет получать скидки в кафе, магазинах, аптеках. Оформить её смогут все жители региона — от школьников до пенсионеров, — пояснил Валерий Лимаренко.
«Использование в регионах опыта реализации данного проекта позволить повысить качество предоставляемых услуг в цифровом виде, а также внесёт существенный вклад в решение поставленных президентом страны задач стратегического развития страны», — отметил представитель фонда.