Валерий Лимаренко: Цифровая трансформация охватила все сферы островной экономики

Стоить отметить, что Сахалинский опыт цифрового развития стал примером для регионов Дальнего Востока. Так, ранее на полях XXIV Петербургского международного экономического форума Валерий Лимаренко и генеральный директор фонда «Стратегия будущего» Станислав Неверов подписали соглашение, предусматривающее сотрудничество при реализации совместных цифровых проектов в сфере социально-экономического развития, в том числе в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Их цель — повысить эффективность обратной связи с жителями и улучшить предоставление льгот и мер поддержки. При этом Станислав Неверов заинтересовался опытом островного региона по проекту «Карта сахалинца» и выразил намерение тиражировать его на весь Дальний Восток.