Валерий Лимаренко: качество образования – важнейший фактор качества жизни в регионе

Команда юных жителей Сахалинской области вошла в десятку лучших в России «Молодых профессионалов». На Всероссийском соревновании WorldSkills сахалинцы взяли три золота, четыре серебра и 10 бронзовых медалей.
В этом году островной регион представляли 23 конкурсанта и 14 экспертов в 16 компетенциях. Молодые профессионалы острова повторили успех 2021 года, когда команда Сахалина также вошла в ТОП-10 лучших в стране.
С каждым годом уровень профессиональной подготовки участников команды Сахалина становится выше. Богдан Романовский принёс команде золотую медаль, которую он завоевал в компетенции «Сварочные технологии». Богдан рассказал порталу Sakh.online, что участвовал в финале национального чемпионата WorldSkills в 2021 году, но остался без медали.
- Чтобы одержать победу на российском уровне, нужны большое желание и усердная работа, — поделился Богдан Романовский.
Отметим, что чемпионат «Молодые профессионалы» ежегодно проходит в рамках национального проекта «Образование». Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко подчёркивает, что качество образования – важнейший фактор качества жизни в регионе. Островные власти делают всё возможное, чтобы юные сахалинцы получали всесторонние знания и успешно составляли конкуренцию на рынке труда.
- В Сахалинской области сформирован портфель инвестиционных проектов. Планируется создать более 11 тысяч рабочих мест. Сахалинская система образования должна успеть обеспечить трудовым ресурсом развитие экономики. Высококвалифицированные, а значит высокооплачиваемые, рабочие места должны занимать талантливые ребята, – подчеркнул Валерий Лимаренко.