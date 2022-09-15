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Валерий Лимаренко: качество образования – важнейший фактор качества жизни в регионе

15 сентября 07:27
Молодые профессионалы Сахалина – в десятке лучших по стране

Команда юных жителей Сахалинской области вошла в десятку лучших в России «Молодых профессионалов». На Всероссийском соревновании WorldSkills сахалинцы взяли три золота, четыре серебра и 10 бронзовых медалей.

В этом году островной регион представляли 23 конкурсанта и 14 экспертов в 16 компетенциях. Молодые профессионалы острова повторили успех 2021 года, когда команда Сахалина также вошла в ТОП-10 лучших в стране.

С каждым годом уровень профессиональной подготовки участников команды Сахалина становится выше. Богдан Романовский принёс команде золотую медаль, которую он завоевал в компетенции «Сварочные технологии». Богдан рассказал порталу Sakh.online, что участвовал в финале национального чемпионата WorldSkills в 2021 году, но остался без медали.

- Чтобы одержать победу на российском уровне, нужны большое желание и усердная работа, — поделился Богдан Романовский.

Отметим, что чемпионат «Молодые профессионалы» ежегодно проходит в рамках национального проекта «Образование». Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко подчёркивает, что качество образования – важнейший фактор качества жизни в регионе. Островные власти делают всё возможное, чтобы юные сахалинцы получали всесторонние знания и успешно составляли конкуренцию на рынке труда.

- В Сахалинской области сформирован портфель инвестиционных проектов. Планируется создать более 11 тысяч рабочих мест. Сахалинская система образования должна успеть обеспечить трудовым ресурсом развитие экономики. Высококвалифицированные, а значит высокооплачиваемые, рабочие места должны занимать талантливые ребята, – подчеркнул Валерий Лимаренко.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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