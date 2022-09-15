В минздраве Башкирии объяснили почему женщину пригласили на ампутацию, а не лечиться

Рассказали в пресс-службе ведомства и о том, что причиной для обращения в медучреждение стали многочисленные трофические язвы, причем хронические. В больнице ее перевязали с применением антисептика и дали рекомендации лечить ноги в амбулаторных условиях по месту жительства, так как лечение ее проблемы заключается в обработке ран и смене повязок на них. Также женщине рекомендовали параллельно начать проходить обследование перед госпитализацией, но уже плановой.