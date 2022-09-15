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В минздраве Башкирии объяснили почему женщину пригласили на ампутацию, а не лечиться

15 сентября 08:33
Фото: 1MI
Проблема женщины, на которую на странице главы Башкирии в соцсетях жаловалась ее племянница, лечится в амбулаторных условиях, сообщили в пресс-службе минздрава Башкирии 15 сентября.

В минздраве Башкирии объяснили, по какой причине жительнице Стерлитамака отказали в госпитализации, несмотря на то, что она уже не может самостоятельно передвигаться.

Выяснилось, что осматривала пациентку завотделением (1 хирургический отделение) городской больницы № 1 Стерлитамака и в ходе осмотра выяснила, что проблема женщины возникла не вчера — болеет женщина уже несколько месяцев, однако за помощью она не обращалась.

Рассказали в пресс-службе ведомства и о том, что причиной для обращения в медучреждение стали многочисленные трофические язвы, причем хронические. В больнице ее перевязали с применением антисептика и дали рекомендации лечить ноги в амбулаторных условиях по месту жительства, так как лечение ее проблемы заключается в обработке ран и смене повязок на них. Также женщине рекомендовали параллельно начать проходить обследование перед госпитализацией, но уже плановой.

На момент осмотра показания на экстренную госпитализацию не выявлены, воспаления, температуры не выявлено. По данным аудио и видеоконтроля больницы, нарушения этики к пациенту не было выявлено.пресс-служба минздрава Башкирии

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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