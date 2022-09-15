В Ленобласти КСПГ «Портовая» начал работу без участия иностранных партнеров

К возведению этого комплекса «Газпром» приступил еще в 2016 году, когда уже были введены какие-то санкции, а к моменту завершения проекта начали действовать в отношении российских нефтегазовых компаний не имеющие аналогов новые санкции финансового и технологического характера. Над проектом КСПГ «Портовая» работали специалисты немецкой фирмы Linde, но этот год был для нее последним годом работы в России. Но у специалистов ПЕТОНа, также участвовавших в работе над этим проектом, получилось справиться со всеми технологическими задачами. Завод приступил к работе. И там выполняются все требования, которые предусмотрены стандартами ASME для криогенных процессов, хотя в работе над проектом больше не задействованы зарубежные партнеры. И это в то время, когда часть других российских СПГ-проектов так и не была реализована без участия иностранных фирм.