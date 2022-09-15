В Ленобласти КСПГ «Портовая» начал работу без участия иностранных партнеров

Как сообщает oilcapital.ru со ссылкой на информацию, обнародованную на ВЭФ-2022 заместителем председателя правления «Газпрома» Виталием Маркеловым, достройку комплекса вели специалисты отечественной инжиниринговой компании ПЕТОН.
К возведению этого комплекса «Газпром» приступил еще в 2016 году, когда уже были введены какие-то санкции, а к моменту завершения проекта начали действовать в отношении российских нефтегазовых компаний не имеющие аналогов новые санкции финансового и технологического характера. Над проектом КСПГ «Портовая» работали специалисты немецкой фирмы Linde, но этот год был для нее последним годом работы в России. Но у специалистов ПЕТОНа, также участвовавших в работе над этим проектом, получилось справиться со всеми технологическими задачами. Завод приступил к работе. И там выполняются все требования, которые предусмотрены стандартами ASME для криогенных процессов, хотя в работе над проектом больше не задействованы зарубежные партнеры. И это в то время, когда часть других российских СПГ-проектов так и не была реализована без участия иностранных фирм.
13 сентября экипажу танкера «Псков» удалось завершить загрузку 168 тысяч кубометров СПГ (100 миллионов 800 тысяч кубометров газа) на мощностях нового комплекса СПГ «Портовая». После чего он был поставлен на якорную стоянку в Балтийском море. Зная об очень привлекательной ситуации на рынке газа, когда цена на него переваливает за две тысячи долларов за тысячу кубометров, одна только поставка даст возможность заработать 200 миллионов долларов.
Когда шел выбор стоимости технологического комплекса, ориентировались на лучший бенчмарк для производства СПГ, и специалисты компании ПЕТОН смогли в него уложиться. «Портовая» способна окупиться в течение восьми месяцев. С учетом логистических возможностей судов проекта управляющая компания решила сама взять на себя доставку сжиженного газа в любое место на планете. В ситуации дефицита сжиженного газа, когда российские компании еще и испытывают сложности в процессе фрахта судов, это станет очень актуальным. Из-за дефицита перевозчиков, возникшего на фоне высокой востребованности СПГ-флота, начала расти стоимость судна.
Кроме того, КСПГ «Портовая» начал работать раньше, чем было указано в документации Linde. Это дало возможность вывести завод в кратчайшие сроки на показатели производительности, предусмотренные для проекта в летний период. Это можно считать подтверждением возможностей специалистов ПЕТОНа заниматься реализацией любых ЕРС-проектов, связанных со сжижением газа.
По информации, озвученной заместителем генерального директора Института национальной энергетики Александром Фроловым в интервью «НиК», российскими компаниями наработана практика в средне- и малотоннажном сжижении, поэтому теоретически и крупнотоннажное сжижение доступно на установках, которые предназначены для среднетоннажного. Просто необходимо их возведение в больших количествах.
Напомним, что в августе российский кабмин дал задание выделить один миллиард рублей на разработки СПГ-оборудования. Это входит в программу «Прорыв на рынки СПГ». Прогнозы говорят о том, что данная программа способна привести РФ уже к 2035 году на лидерские позиции на мировых рынках сжиженного газа. Учитывая, что производство СПГ в стране тогда может составить от 80 до 120 миллионов тонн.