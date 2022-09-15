В Башкирии начали строительство участка федеральной трассы М-7 «Волга»

В Башкирии началось строительство участка федеральной трассы М-7 «Волга». Как рассказывает глава региона в своих социальных сетях, участок скоростной магистрали будет проходить по территории Илишевского, Дюртюлинского и Чекмагушевского районов в обход населенных пунктов Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово.
Участок протяжённость 65 километров станет часть скоростной трассы М-7, которая соединит Казань и Екатеринбург. По словам Хабирова, объект является важным для региона, так как в завершении Башкирия получит «удобный и очень быстрый коридор, который свяжет нас с крупнейшими центрами страны».
Так, завершить работы планируется в 2024 года. Сама трасса будет четырёхполосной. Кроме того, на магистрали предусмотрено строительство двух мостов.
К слову, в августе на строительство участка трассы было выделено 546 миллионов рублей. Соответствующий тендер был объявлен на портале Госзакупок.
Ранее мы сообщали о дороге в Башкирии, которая пошла громадными трещинами. Трещины на дороге Бирск-Тастуба были настолько глубокие, что туда по пояс помещается взрослый мужчина. К слову, сама дорога на тот момент находилась в процессе ремонтных работ.