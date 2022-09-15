В Башкирии начали строительство участка федеральной трассы М-7 «Волга»

Ранее мы сообщали о дороге в Башкирии, которая пошла громадными трещинами. Трещины на дороге Бирск-Тастуба были настолько глубокие, что туда по пояс помещается взрослый мужчина. К слову, сама дорога на тот момент находилась в процессе ремонтных работ.