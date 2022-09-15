С 15 сентября Сбербанк начал приём заявок на сельскую ипотеку

Максимальная сумма, доступная по данной программе, – 5 млн рублей. Если клиент желает предоставить всего два документа, то первоначальный взнос составит 50%. В остальных случаях – 15%, пишет newsnn.ru.
Первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царёв заявил, что возобновление приёма заявок на сельскую ипотеку поможет россиянам улучшить условия проживания. Также он рассказал, что кредит можно оформить в онлайн-формате, а найти список территорий, участвующих в госпрограмме, можно на сервисе “Домклик”.
Отмечается, что в рамках программы можно купить участок с готовым домом или так называемый дом блокированной постройки у юрлиц. В этом случае с момента постройки не должно пройти более 36 месяцев. В случае покупки у физических лиц срок увеличивается до 5 лет. Также можно самостоятельно построить дом или сделать это с помощью подрядчиков. В таком случае само строительство не должно длиться дольше двух лет.
“Сельская ипотека” имеет ряд важных особенностей. Прежде всего, она согласовывается с Минсельхозом. Правда ведомство не должно рассматривать заявки дольше 10 дней. Сам объект должен быть обеспечен электричеством и водой. Также в новом доме необходимо в течение 180 дней оформить постоянную регистрацию. Воспользоваться госпрограммой можно будет только один раз.