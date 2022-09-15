С 15 сентября Сбербанк начал приём заявок на сельскую ипотеку

Отмечается, что в рамках программы можно купить участок с готовым домом или так называемый дом блокированной постройки у юрлиц. В этом случае с момента постройки не должно пройти более 36 месяцев. В случае покупки у физических лиц срок увеличивается до 5 лет. Также можно самостоятельно построить дом или сделать это с помощью подрядчиков. В таком случае само строительство не должно длиться дольше двух лет.