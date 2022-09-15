Продавцы сгоревшего ТЦ «Меркурий» в Уфе объявили распродажу вещей с запахом гари

В Уфе распродадут вещи, уцелевшие после пожара в ТЦ «Меркурий». Информация об этом появилась в соцсетях.
Известно, что продажа будет вестись каждый день с 10 до 20 часов возле центрального входа в ТЦ, владельцы магазинов решили продавать джинсы, куртки, дубленки, ветровки, шубы, зимние пуховики, осенние и весенние ветровки. Продавцы предупреждают покупателей, что товары могут иметь запах дыма.
Напомним, пожар в уфимском ТЦ «Меркурий» произошёл в пятницу, 9 сентября. Огнём были объяты несколько тысяч квадратных метров торговых площадей. В результате пожара среди граждан нет пострадавших и погибших, однако, по словам торговцев, многие бутики сгорели дотла — с товаром и деньгами в кассовых аппаратах.
Также ранее стало известно, что на тушение огня было направлено 190 человек и 54 единицы техники. При этом в тушении открытого огня не принимал участие вертолет «Ястреб», который был направлен на место пожара только на утро после. В госкомитете по ЧС это объяснили тем, что полеты запрещены в тёмное время суток.