Продавцы сгоревшего ТЦ «Меркурий» в Уфе объявили распродажу вещей с запахом гари

Также ранее стало известно, что на тушение огня было направлено 190 человек и 54 единицы техники. При этом в тушении открытого огня не принимал участие вертолет «Ястреб», который был направлен на место пожара только на утро после. В госкомитете по ЧС это объяснили тем, что полеты запрещены в тёмное время суток.