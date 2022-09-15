Политика ЦБ: деньги будут, но не для всех

Кроме того, Эльвира Набиуллина в 2013 году на форуме «Россия 2013», в 2015 году и в 2020 году заявляла, что программа количественного смягчения (поддержание низкой ставки, которая делает кредиты, которые идут на развитие бизнеса и спроса, привлекательными, а банковские депозиты, на которых деньги не работают, не интересными) — не вариант для России. Так, политика, которую ЦБ проводил на протяжении многих лет, противоречит выпуску на рынок дополнительных 340 млрд рублей. Напомним, что деньги были «напечатаны» взамен замороженной Западом валюты ФНБ (фонд национального благостостояния) для поддержки попавшим под санкции госпредприятиям.