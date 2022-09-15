Политика ЦБ: деньги будут, но не для всех

Центральный Банк России готов на решительные и непопулярные шаги для достижения целевого показателя инфляции в 4%. Для этого, как сообщает издание «Новые известия», глава ЦБ Эльвира Набиуллиона выступила против майнинга криптовалют, что приведет к появлению «лишних» денег, ради этого средства ФНБ вкладывают в зарубежные проекты — такие как строительство АЭС (все зарубежные стройки «Росатома» финансируются российскими госкредитами).
Помимо этого, одним из главных факторов усиления инфляции в Центральном банке видят потребительский спрос. Так, чем больше люди покупают товары, тем сильнее ЦБ «закручивает гайки». К слову, в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования заявляют, что в росте инфляция виновата потребительская паника в первой половине 2022 года, но ЦБ такие аргументы не приемлет.
Кроме того, Эльвира Набиуллина в 2013 году на форуме «Россия 2013», в 2015 году и в 2020 году заявляла, что программа количественного смягчения (поддержание низкой ставки, которая делает кредиты, которые идут на развитие бизнеса и спроса, привлекательными, а банковские депозиты, на которых деньги не работают, не интересными) — не вариант для России. Так, политика, которую ЦБ проводил на протяжении многих лет, противоречит выпуску на рынок дополнительных 340 млрд рублей. Напомним, что деньги были «напечатаны» взамен замороженной Западом валюты ФНБ (фонд национального благостостояния) для поддержки попавшим под санкции госпредприятиям.
«Новые известия» отмечают, что у Центрального банка уже был опыт «печатания» рублей для поддержки крупнейших банков. В частности, в прошлом году Банк России выпустил в обращение 1 трлн рублей, которые пошли на поддержку семи крупнейших банков, пострадавших от оттока капитала.
В 2022 году регулятор начал списывать замороженную валюту с баланса фонда, однако там начали появляться рубли. Так, только за два месяца — июнь и июль — фонд национального благосостояния потерял 1,575 миллиарда евро, 166 миллионов фунтов стерлингов и 27,5 миллиарда японских йен. Вместо этого было в июне было выпущено 630 миллиардов рублей, в июле — 1,2 триллиона рублей. С 1 января по 31 июля 2022 года денежная масса в России выросла на 6,6% — до 70,6 трлн рублей.
Часть денег отправилась на финансирование дефицита федерального бюджета, который в июле вырос до 900 млрд рублей, а часть — к госкомпаниям. В частности, «Газпромбанку» досталось 50 миллиардов рублей, фонду развития ЖКХ — 4,2 миллиарда, «Аэрофлоту» — 34,3 миллиарда рублей.
Помимо этого, в августе ЦБ выпустил на обсуждение документ «Финансовый рынок: новые задачи в современных условиях», в котором предлагается поддержка пострадавшим от санкций банков. В документе говорится, что для этого необходимо создать специальный фонд, формируемый за счёт отчислений финансовых посредников.
Между тем, Нацсовет финансового рынка предупреждает, что таким образом происходит перераспределение потерь от ключевых банков на небольшие частные.
В конечном итоге, условия для монетарной инфляции создает сам Центральный банк России. По средствам включения печатного станка на нужды госкомпаний, а потом с этой же инфляцией борется, лишая людей и малый бизнес доступа к дешёвому капиталу.