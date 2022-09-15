Пермская ЦБК проинформировала о ходе лесовосстановительных работ в Прикамье

За саженцами после этого ухаживают еще на протяжении четырех лет. И если за это время саженцу не удастся прижиться, его заменяет другим. Эти работы постоянно контролируются региональным Минприроды. По словам возглавляющего управление лесопользования в данном ведомстве Евгения Поплякова, лесовосстановительные работы идут по всем правилам, а в ПЦБК исповедуют особый подход к данному процессу.