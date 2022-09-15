Пермская ЦБК проинформировала о ходе лесовосстановительных работ в Прикамье

Компанией арендовано в Пермском крае 401,2 тысячи гектаров лесных участков. На изготовление бумаги и картона идет береза, а вместо нее высаживаются более ценные саженцы ели и сосны. Об этом пишет properm.ru.
По данным, приведенным советником генерального директора ПЦБК по вопросам лесообеспечения Иваном Полынским, площадь, на которой сажают новые деревья, такова, что на ней можно было бы разместить тысячу футбольных полей. Пятая часть этой территории засаживается деревьями, которые имеют закрытую корневую систему, что предусмотрено новым требованием правительства. За один сезон ООО «Рейд», являющимся подрядчиком ПЦБК, будет организована высадка 226 тысяч таких саженцев. Полынский считает главными приоритетами в работе компании принципы, проповедующие рациональное лесопользование и ответственное отношение к лесным ресурсам.
По информации гендиректора ООО «Рейд» Юрия Лукина, молодые деревья, имеющие закрытую корневую систему, в процессе высадки не так часто болеют, и больше вероятность, что они приживутся в лесу. Но и стоимость их намного больше. Компания использует форвардер, имеющий две дисковые бороны для вспахивания земли. Благодаря этому высокотехнологичному оборудованию удается быстро обработать большую площадь.
Высадка деревьев, имеющих закрытую корневую систему, производится особым методом, когда специальная посадочная труба сначала вставляется в землю, а в образовавшуюся лунку по трубе опускают саженец. Затем почву вокруг саженца приминают. Такой инструмент позволяет за одну смену закончить посадку примерно тысячи деревьев.
За саженцами после этого ухаживают еще на протяжении четырех лет. И если за это время саженцу не удастся прижиться, его заменяет другим. Эти работы постоянно контролируются региональным Минприроды. По словам возглавляющего управление лесопользования в данном ведомстве Евгения Поплякова, лесовосстановительные работы идут по всем правилам, а в ПЦБК исповедуют особый подход к данному процессу.