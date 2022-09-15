Образовательный центр "СберУниверситет" отпраздновал свое 10-летие

“Наш университет появился как насущная потребность, как важный инструмент преобразования компании. Мы создали уникальные программы по масштабам и по объемам. До этого никто и никогда такие программы не делал. И мы всегда получаем высокую оценку программ университета не только от наших сотрудников, но и от партнеров”, – рассказал Герман Греф.