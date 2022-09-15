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Образовательный центр "СберУниверситет" отпраздновал свое 10-летие

15 сентября 15:51
Фото: piqsels.com
В этом году десятилетие со дня своего образования отметил СберУниверситет. В рамках юбилейных мероприятий для клиентов и партнеров провели день открытых дверей.

Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка, открыл деловую программу, рассказал о лидерстве в современном мире, мотивации и развитии команды. Кроме того, Греф осветил итоги работы СберУниверситета за первое десятилетие деятельности. Об этом пишут newsnn.ru.

За прошедший период образовательной платформой СберУниверситета воспользовались свыше 1 млн человек. Ежегодно больше 33 тысяч сотрудников учатся на программах очно и свыше 100 тысяч – онлайн. Для них доступно свыше 500 образовательных решений СберУниверситета, нацеленных на развитие цифровых, мягких и когнитивных навыков.

СберУниверситет развивает свои программы образования. Портфель его программ каждый год обновляется на 30-40%. Сейчас сотрудники свыше двух тысяч компаний-партнеров уже обучились или проходят обучение. Управленцы и предприниматели могут пройти более 40 программ и курсов по лидерству, цифровой трансформации и менеджменту.

За трехлетний период втрое выросло количество учеников по данным программам. 340 преподавателей и экспертов выступают на программах университета. Команда выпустила свыше 22 своих книг и аналитических изданий. Ей присвоено более 20 наград, российских и международных.

“Наш университет появился как насущная потребность, как важный инструмент преобразования компании. Мы создали уникальные программы по масштабам и по объемам. До этого никто и никогда такие программы не делал. И мы всегда получаем высокую оценку программ университета не только от наших сотрудников, но и от партнеров”, – рассказал Герман Греф.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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