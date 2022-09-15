mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Мэрия Уфы с третьей попытки продала дом полицмейстера Бухартовского за 2 млн рублей

15 сентября 12:04
Фото: Mkset.ru
Итоги торгов и надежду на то, что на этот раз договор будет заключен, на своей странице в соцсетях выразила градозащитница Эльза Маулимшина 15 сентября.

Известие о том, что дом полицмейстера Бухартовского может обрести нового владельца на своей странице в соцсетях опубликовала Эльза Маулимшина. Она же сообщила, что новым владельцем усадьбы размещенной по адресу улица Аксакова, 48 и 48/1 станет предприниматель из Уфимского района Константин Куликов.

Однако делать громких заявлений пока никто не спешит, ведь усадьбу уже дважды «продавали» с молотка, точнее пытались. Однако в первый раз победитель аукциона уфимское ООО «Стром» договор купли-продажи заключать не стал, причины неизвестны, однако бытует мнение, что потенциальных владельцев пугает перспектива сложных работ и большого количества тонкостей при работе с объектом культурного наследия. Причем отреставрировать усадьбу надо в весьма сжатые сроки — до середины 2024 года.

Вторая попытка пустить дом полицмейстера с молотка не удалась из-за того, что нашелся всего один желающий приобрести его и как следствие аукцион не состоялся. Чем обернется третья попытка и заключит ли на этот раз предприниматель договор с мэрией остается только предполагать.

#Новости#Ирина Деревянчук#Город
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48