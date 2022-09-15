Мэрия Уфы с третьей попытки продала дом полицмейстера Бухартовского за 2 млн рублей

Известие о том, что дом полицмейстера Бухартовского может обрести нового владельца на своей странице в соцсетях опубликовала Эльза Маулимшина. Она же сообщила, что новым владельцем усадьбы размещенной по адресу улица Аксакова, 48 и 48/1 станет предприниматель из Уфимского района Константин Куликов.
Однако делать громких заявлений пока никто не спешит, ведь усадьбу уже дважды «продавали» с молотка, точнее пытались. Однако в первый раз победитель аукциона уфимское ООО «Стром» договор купли-продажи заключать не стал, причины неизвестны, однако бытует мнение, что потенциальных владельцев пугает перспектива сложных работ и большого количества тонкостей при работе с объектом культурного наследия. Причем отреставрировать усадьбу надо в весьма сжатые сроки — до середины 2024 года.
Вторая попытка пустить дом полицмейстера с молотка не удалась из-за того, что нашелся всего один желающий приобрести его и как следствие аукцион не состоялся. Чем обернется третья попытка и заключит ли на этот раз предприниматель договор с мэрией остается только предполагать.