Мэрия Уфы с третьей попытки продала дом полицмейстера Бухартовского за 2 млн рублей

Однако делать громких заявлений пока никто не спешит, ведь усадьбу уже дважды «продавали» с молотка, точнее пытались. Однако в первый раз победитель аукциона уфимское ООО «Стром» договор купли-продажи заключать не стал, причины неизвестны, однако бытует мнение, что потенциальных владельцев пугает перспектива сложных работ и большого количества тонкостей при работе с объектом культурного наследия. Причем отреставрировать усадьбу надо в весьма сжатые сроки — до середины 2024 года.