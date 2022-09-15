Газпромбанк Автолизинг поднялся на 4-ю строчку рэнкинга Эксперт РА

«Тенденция переключения спроса на новую технику в сторону продукции из КНР, а также транспортных средств с пробегом, похоже, задержится с нами в среднесрочной перспективе. Причем это касается всех без исключения предметов лизинга — от легковых машин до спецтехники. Мы предвидели такой сценарий и заранее к нему готовились: снижали процентные ставки в индивидуальном порядке, предвосхищая решения Центробанка, договаривались об особых условиях для наших клиентов с импортерами и поставщиками. К слову, теперь в роли поставщиков могут выступать и физлица. А для клиентов, которым стоимость владения кажется непомерно высокой, мы предложили автоподписку в качестве альтернативы. Как итог, на фоне общего сокращения объемов рынка наша компания увеличила продажи и долю на нем», — говорит Лилия Маркова, генеральный директор Газпромбанк Автолизинга.