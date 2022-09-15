Газпромбанк Автолизинг поднялся на 4-ю строчку рэнкинга Эксперт РА

По итогам 1 полугодия 2022 года Газпромбанк Автолизинг улучшил свои позиции среди почти 100 компаний, предоставляющих юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям услуги по обновлению корпоративных парков. В январе–июне компания заключила сделки на сумму 56,3 млрд рублей (с НДС, включая спецтехнику), что обеспечило ей долю в 9,9% (+5,8%) и 4-ю строчку в рэнкинге. Как отмечают в Газпромбанк Автолизинге, такой результат стал возможным благодаря быстрой переориентации компании под структурные изменения рынка и дальнейшее развитие продуктовой линейки.
В целом по итогам 1-го полугодия 2022 года лизинговые компании передали клиентам различное имущество на сумму 770 млрд рублей, что на 19% ниже аналогичного периода годом ранее, отмечают аналитики Эксперт РА. При этом, доля автолизинга с учетом спецтехники в общем объеме нового бизнеса выросла с 59% на конец 2021 года до 62%.
«Тенденция переключения спроса на новую технику в сторону продукции из КНР, а также транспортных средств с пробегом, похоже, задержится с нами в среднесрочной перспективе. Причем это касается всех без исключения предметов лизинга — от легковых машин до спецтехники. Мы предвидели такой сценарий и заранее к нему готовились: снижали процентные ставки в индивидуальном порядке, предвосхищая решения Центробанка, договаривались об особых условиях для наших клиентов с импортерами и поставщиками. К слову, теперь в роли поставщиков могут выступать и физлица. А для клиентов, которым стоимость владения кажется непомерно высокой, мы предложили автоподписку в качестве альтернативы. Как итог, на фоне общего сокращения объемов рынка наша компания увеличила продажи и долю на нем», — говорит Лилия Маркова, генеральный директор Газпромбанк Автолизинга.
В первом полугодии 2022 года Газпромбанк Автолизинг передал клиентам 9 425 единиц техники, что на 23% превышает аналогичный показатель годом ранее. Рост объемов нового бизнеса опережающими темпами в компании объясняют в том числе удорожанием техники: только подержанные автомобили за отчетный период выросли в цене год к году на 61%.
Растущий клиентский портфель позволил молодой компании, основанной в августе 2018 года, активнее развивать такой канал привлечения, как повторные продажи: около 45% сделок уже заключаются с повторными клиентами. Повысить их лояльность помогают в том числе специальные программы. Так, совместная топливная программа с «ОПТИ 24» обеспечивает клиентам Газпромбанк Автолизинга выгоду до 9% на заправках АЗС сети «Газпромнефть». С ней лизингополучатели экономят ежемесячно на одной из самых затратных статей содержания парка свыше 13 млн рублей, а сама программа лояльности была отмечена жюри премии Loyalty Awards Russia сразу в двух номинациях.
В январе–июне 2022 года Газпромбанк Автолизинг продолжил региональную экспансию. Офисы компании открылись еще в 10 российских городах, а общее покрытие представительствами компании на 1 июля достигло 60 населенных пунктов. При этом сделки лизинга все чаще подписываются не только на бумаге, но и посредством ЭДО: уже 35% клиентов выбирают такой способ заключения договоров.
«Несмотря на сложности на авторынке, мы прогнозируем дальнейший рост продаж компании. После продолжившейся коррекции ключевой ставки в сторону снижения предложение по заемным средствам для лизингополучателей вновь стало привлекательным, поскольку фактически вернулось к значениям начала года. А надежное финансовое плечо основного акционера позволит сохранить привлекательные условия для наших клиентов», — говорит Лилия Маркова.