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Posted 14 сентября 2022, 06:05

Published 14 сентября 2022, 06:05

Modified 21 октября 2022, 16:21

Updated 21 октября 2022, 16:21

В Уфе разыскивают группу мужчин, устроивших стрельбу на детской площадке

В Уфе разыскивают группу мужчин, устроивших стрельбу на детской площадке

14 сентября 2022, 06:05
Фото: Анастасия Федосеенко . 1MI.
В результате стрельбы во дворе жилого дома неизвестные разбили стекла в машине уфимки

Днём ранее в одном из дворов близ остановки «Спортивная» трое мужчин устроили стрельбу возле детской площадки, в результате чего было разбито стекло припаркованного там автомобиля. Об этом владелица авто сообщила в соцсетях.

По словам уфимки, неизвестные устроили стрельбу во дворе около 17:30. В результате выстрела в машину пуля протаранила стекло с пассажирской стороны.

В пресс-службе МВД по РБ, Mkset подтвердили информацию об инциденте. Соответствующее обращение от местной жительницы поступило 13 сентября в отдел полиции № 7. Личности злоумышленников в настоящий момент устанавливаются. Очевидцев случившегося просят обратиться в ближайший отдел полиции.

#Азамат Нухов#Общество#Новости
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