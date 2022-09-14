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В Москве открыли дело по факту получения ожогов посетителями квеста

14 сентября 04:14
Фото: piqsels.com
Следственный комитет открыл уголовное производство об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по факту того, что шестеро посетителей развлекательного квеста в столице, четверо из которых – дети, получили ожоги, проходя задания организаторов.

Информация опубликована на официальном сайте ГСУ СК РФ столицы.

В заявлении говорится о возбуждении уголовного производства по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ, сообщает Russian.rt.com.

Уточняется, что 11 сентября в помещениях одного из игровых квестов столицы по причине использования газового баллона загорелся тканый материал. Двое ведущих и четверо детей-участников 14-15 лет получили термические ожоги.

Проверку по факту возгорания проводит прокуратура ЮВАО г. Москвы.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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