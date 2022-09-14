В Москве открыли дело по факту получения ожогов посетителями квеста

Информация опубликована на официальном сайте ГСУ СК РФ столицы.
В заявлении говорится о возбуждении уголовного производства по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ, сообщает Russian.rt.com.
Уточняется, что 11 сентября в помещениях одного из игровых квестов столицы по причине использования газового баллона загорелся тканый материал. Двое ведущих и четверо детей-участников 14-15 лет получили термические ожоги.
Проверку по факту возгорания проводит прокуратура ЮВАО г. Москвы.