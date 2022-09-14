В московском бассейне утонул ребенок

В материалах дела говорится, что во время тренировки девочка ощутила недомогание и, подплыв к бортику, потеряла сознание. Школьнице оказали помощь, достав ее из воды и вызвав скорую помощь. Ребенок был доставлен в стационар но, к сожалению, в больнице девочка скончалась, сообщает Russian.rt.com.