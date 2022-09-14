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В московском бассейне утонул ребенок

14 сентября 04:12
Фото: piqsels.com
В западной части Москвы в бассейне утонула 12-летняя девочка. Сообщается, что ребенок занимался плаванием и погиб во время тренировки.

По данным следственных органов, девочка была больна острой сердечно-сосудистой недостаточностью и погибла, тренируясь в бассейне Дворца водного спорта «Фили».

В материалах дела говорится, что во время тренировки девочка ощутила недомогание и, подплыв к бортику, потеряла сознание. Школьнице оказали помощь, достав ее из воды и вызвав скорую помощь. Ребенок был доставлен в стационар но, к сожалению, в больнице девочка скончалась, сообщает Russian.rt.com.

Известно, что следственные органы столицы уже проводят проверку по факту происшествия.

#Новости#Ольга Земскова#Происшествия
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