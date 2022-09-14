В Башкирии изменят порядок назначения миллионных выплат семьям погибших на Украине

Власти Башкирии намерены внести изменения в порядок назначения единовременных выплат погибших в ходе специальной военной операции на Украине солдат. Сумма единовременной выплаты, по указу главы Башкирии, составляет 2 миллиона рублей.
Так, согласно проекту постановления Министерства труда Башкирии, на данные выплаты могут претендовать семьи погибших на территории Украины членов добровольческих батальонов, которых в регионе сформировано два.
Ранее Радий Хабиров предложил открыть в Башкирии памятник героям специальной военной операции на Украине. Глава региона заявляет, что данный памятник должен нести в себе идею о дружбе народов.