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В Башкирии изменят порядок назначения миллионных выплат семьям погибших на Украине

14 сентября 13:40
Фото: 1MI
Соответствующий проект постановления был накануне размещен на сайте Министерства труда Башкирии.

Власти Башкирии намерены внести изменения в порядок назначения единовременных выплат погибших в ходе специальной военной операции на Украине солдат. Сумма единовременной выплаты, по указу главы Башкирии, составляет 2 миллиона рублей.

Так, согласно проекту постановления Министерства труда Башкирии, на данные выплаты могут претендовать семьи погибших на территории Украины членов добровольческих батальонов, которых в регионе сформировано два.

Ранее Радий Хабиров предложил открыть в Башкирии памятник героям специальной военной операции на Украине. Глава региона заявляет, что данный памятник должен нести в себе идею о дружбе народов.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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