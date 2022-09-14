«Уверены в своей позиции»: застройщик ЖК The Prime рассказал о правомерности проекта

В первую очередь, на пресс-конференции речь шла о правомерности проекта, который вызвал немало горячих дискуссий за последнее время. Юрист ООО «Специализированный застройщик «Проспект» Елена Хамидуллина уточнила, что строительство жилого комплекса ведется при наличии всех необходимых разрешений и при соблюдении всех правил. По ее словам, с августа 2019 года по 2021 год было получено четыре разрешения на строительство на данной территории. Так, первое было выдано 30.08.2019 еще когда мэром Уфы был Ульфат Мустафин. Второе было выдано 23.12.2020, когда внесли корректировку в связи с улучшением проекта и заменой технико-экономических показателей. Третье было выдано в ноябре 2021 года — земельным участком заинтересовался «Специализированный застройщик «Проспект», была достигнута договоренность между собственником участка и застройщиком о строительстве многоэтажного дома — со сменой собственника участка было получено новое разрешение на застройщика. В декабре 2021-го было получено последнее на данный момент разрешение в связи с доработкой проекта.