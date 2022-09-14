«Уверены в своей позиции»: застройщик ЖК The Prime рассказал о правомерности проекта

Напомним, многоквартирный многоэтажный жилой дом «The Prime» планируется построить по адресу Проспект Октября, 75 к августу 2025 года. Заказчиком проекта выступило ООО «Служба Заказчика СУ-1», генеральным подрядчиком — ООО «Строительное управление № 1». ЖК, анонсированный как новый формат бизнес-класса, будет представлять из себя дом из двух секций в каждой — 27 этажей (25 из них жилые, еще два — подземный паркинг), внутри комплекса планируется благоустроенный двор с зонами отдыха, фонтаном, детскими и спортивными площадками.
Кроме того, застройщик планирует благоустроить часть территории парка им. М. Гафури, которая находится непосредственно около Госцирка — всего около 8 гектаров, при этом все это будет сделано в формате эко-френдли — то есть из экологически чистых материалов, при этом ни одно дерево, по обещанию застройщика, не пострадает. Отметим, что облагораживание этой территории в свое время начинали вместе с комплексной реконструкцией парка им. Гафури, но оно так и не было завершено. В результате сейчас асфальтовые дорожки на этой территории разбиты и требуют ремонта, а для посещения парка не хватает освещения и элементарной инфраструктуры.
В первую очередь, на пресс-конференции речь шла о правомерности проекта, который вызвал немало горячих дискуссий за последнее время. Юрист ООО «Специализированный застройщик «Проспект» Елена Хамидуллина уточнила, что строительство жилого комплекса ведется при наличии всех необходимых разрешений и при соблюдении всех правил. По ее словам, с августа 2019 года по 2021 год было получено четыре разрешения на строительство на данной территории. Так, первое было выдано 30.08.2019 еще когда мэром Уфы был Ульфат Мустафин. Второе было выдано 23.12.2020, когда внесли корректировку в связи с улучшением проекта и заменой технико-экономических показателей. Третье было выдано в ноябре 2021 года — земельным участком заинтересовался «Специализированный застройщик «Проспект», была достигнута договоренность между собственником участка и застройщиком о строительстве многоэтажного дома — со сменой собственника участка было получено новое разрешение на застройщика. В декабре 2021-го было получено последнее на данный момент разрешение в связи с доработкой проекта.
— Ни одно разрешение на строительство не было обжаловано и все они являются действующими, — подчеркнула Елена Хамидуллина, добавив, что в компанию не обращался никто из городских активистов — ни устно, ни письменно.
Юрист также отметила, что в разговоре о проекте The Prime фигурирует два земельных участка. Первый находится в частной собственности и по договору аренды с последующим выкупом передан застройщику в аренду для строительства. Второй — предоставлен Управлением земельных и имущественных отношений уфимской администрации в 2019 году в пользование для благоустройства: на нем строительство запрещено, по замыслу авторов проекта строительства здесь и не будет — данную территорию планируется благоустроить, разместив прогулочную зону, детские и спортивные площадки и т. д. Застройщик планирует вложить до 180 млн руб. собственных средств на благоустройство территории, которая будет открыта не только для жителей ЖК, но и для всех жителей и гостей Уфы.
Елена Хамидуллина также уточнила, что границы территории культурного наследия утверждены приказом Управления по государственной охране объектов культурного наследия РБ в 2019 году:
— Согласно схеме, строящаяся зона дома не входит в охранные границы Госцирка. С 2018 года было проведено три историко-культурных экспертизы, которые показали, что памятников архитектуры на земельном участке, где планируется строительство, не имеется. Видимо, Управление забыло, что выдавало соответствующие письма застройщику, — констатировала Елена Хамидуллина, уточнив, что Управление обратились с иском в арбитражный суд, чтобы запретить строительство до проведения историко-археологической экспертизы, хотя их было к тому моменту целых три. Суд в обеспечительных мерах отказал, поскольку охранная зона не была нарушена.
Также юрист подробно разобрала вопрос публичных обсуждений при смене вида разрешенного использования. По ее словам, в 2018 году участок был куплен у бывших собственников «А Кафе» в той конфигурации, в какой был сформирован еще в 2006 году, то есть на момент приобретения участок не изменился. В 2019 году собственник получил градостроительный план строительного участка. Согласно действовавшим тогда правилам землепользования и застройки, участок располагался в общественно-деловой зоне. Согласно правилам, в этой зоне вид использования «Многоквартирные многоэтажные земельные дома» был основным. По градостроительному кодексу при смене собственника вид разрешенного использования выбирается собственником самостоятельно и согласия органов местного самоуправления не требуется.
— В июне 2019 года в правила были внесены изменения — указанный вид использования с основного перешел в условно разрешенный. Видимо, эта тонкая грань и стала предметом обсуждений, отчего создается впечатление, что общественные слушания должны быть проведены. Но — нет, не должны. Закон не имеет обратной силы, на тот момент действовали иные правила землепользования и застройки. Подчеркну, что этот перевод никем не был обжалован, — подчеркнула Елена Хамидуллина.
Директор ООО «Служба заказчика СУ-1» Александр Янтимиров отметил, что была разработана специальная программа по техническому мониторингу состояния здания Госцирка, рядом с которым ведется строительство и который является памятником истории и культуры регионального значения.
— Программа была разработана на основании исследования состоянии конструкции Госцирка, которое было выполнено в 2020 году. Оно предусматривает геодезические наблюдения — ежемесячно по графику. Точность наблюдений составляет менее одного миллиметра: в частности, наблюдается, как реагируют на строительство асфальтовая площадка перед Госцирком и стены самого здания, — прокомментировал Александр Янтимиров, добавив, что программа предусматривает наблюдения не только в течение всего строительства, но и два года после его окончания.
Кроме того, запланированы регулярные визуально-инструментальные обследования: все имеющиеся у здания Госцирка дефекты фиксируются и по графику осматриваются на предмет усугубления.
— Если что-то произойдет, мы оперативно отреагируем на ситуацию, привлечем проектный институт, который разработает дополнительные мероприятия по сохранению здания. Современные строительные технологии позволяют решить любой негативный фактор, который может появиться, — отметил Александр Янтимиров.
По его словам, вокруг здания ЖК предусмотрена шпунтовая стена из стальных труб, которые уходят на 16 метров в грунт — сначала бурят скважины, потом труба опускается без забивных методов, все это заливается бетоном. В совокупности этот метод предохраняет не только стенки котлована, но и перераспределяет нагрузку внутри грунта, чтобы воздействие от фундамента нового здания никак не отразилось на фундаменте старого. Данная технология, как отметил Александр Янтимиров, широко используется в городе.
По словам директора по маркетингу ООО «Специализированный застройщик «Проспект» Дмитрия Григорьева, бронирование будущих квартир идет очень большими темпами:
— Жилье активно бронируется — на данный момент есть более 60 бронирований, есть и зарегистрированные сделки. Покупатели очень активно посещают офис продаж — квартир в ЖК не так много, они быстро заканчиваются. Это действительно один из уникальных проектов на проспекте Октября. Вероятнее всего, в обозримом будущем ничего подобного на строительном рынке у нас не будет.
Елена Хамидуллина в завершение пресс-конференции отметила, что застройщик при проектировании и строительстве ориентируется не только на извлечении прибыли, но и на удовлетворении существующих потребностей граждан и организации комфортных условий для жизни и досуга:
— Тем не менее спустя три года после выдачи первого разрешения госорганы начали непонятную для нас борьбу с застройщиком, пытаясь отозвать выданные разрешения. По нашему мнению, дело в том, что застройщик отказывается входить в Ассоциацию застройщиков РБ, в которой членство, как нам кажется, носит коммерческий характер — из публично размещенной информации невозможно установить, что полученные денежные средства направляются на решение социальных проблем. Также мы считаем до вышестоящего руководства доносится недостоверная информация. Еще раз подчеркну, что полученные застройщиком разрешения были выданы законным путем и в соответствии со всеми требованиями. Однако мы не исключаем, что на суд может оказываться давление.
Юрист отметила, что в настоящее время в Арбитражном суде РБ есть несколько исков к застройщику. В частности, на октябрь назначен иск администрации Уфы к Управлению земельных и имущественных отношений о признании незаконным решения о предоставлении застройщику дополнительного участка, где строительство не ведется и где планируется благоустройство. В рамках дела администрация Уфы просила наложить обеспечительные меры, чтобы запретить строительство, но суд отказал. Также Госкомитет РБ по жилищному и строительному надзору подал иск в Арбитражный суд к администрации Уфы о признании незаконной выдачу разрешений застройщику — этот иск подан с нарушениями, и суд отказал в обеспечительных мерах. В свою очередь, застройщик обратился с иском к Госкомитету по жилищному и строительному надзору по признанию незаконными всех вынесенных предостережений — при этом суд запретил использовать эти предостережения и приостановил их действия, что подтверждает позицию застройщика.
— «СУ-1» — компания с кристально чистой репутацией. Как мы знаем, все объекты компанией строятся в срок и большинство сдаются раньше времени. Например, ЖК «Life Park» — на четыре месяца раньше, а ЖК «Венский Лес», где мы выступали генподрядчиком, — на целый год. Компания качественно и на законных основаниях строит все свои объекты, — отметил Дмитрий Григорьев.
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