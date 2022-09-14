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«Травят наших детей»: уфимка ужаснулась покупкой в магазине

14 сентября 05:44
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
Уфимка в соцсетях рассказала о торговом центре, где детям продают испорченную еду

Уфимка пожаловалась на испорченные продукты, которые, по её словам, продают несовершеннолетним в одном из уфимских ТЦ. Свою жалобу женщина оставила на странице Радия Хабирова в сцосетях.

По словам Анастасии А., ребенок купил сладкий рулет в торговом центре «Весна». После распаковки выяснилось, что десерт испорчен — куски рулета покрыты слоем плесени. При этом срок годности рулета истекает только в январе 2023 года, а изготовлен он был в конце июля этого года.

Женщина также отметила, что в данном торговом центре детям постоянно продают некачественную продукцию.

— Там детям постоянно продают тухляк, — написала женщина в соцсетях.

На обращение женщины отреагировали сотрудники ЦУРа Башкирии, пообещав предоставить ответ до 15 сентября. Женщина, в свою очередь, сообщила, что намерена обратиться в прокуратуру.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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