После закрытия магазина IKEA в Уфе 318 человек уволят

Напомним, IKEA одна из первых компаний, которая в начале 2022 года заявила о том, что временно уходит из России. Лето запомнилось любителям продукции бренда распродажей остатков продукции, для того, чтобы купить "напоследок" нужной мебели или любимых безделушек уфимцам приходилось пройти настоящий квест и даже отстоять пусть в виртуальной, но в очереди.