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После закрытия магазина IKEA в Уфе 318 человек уволят

14 сентября 07:39
Фото: Mkset.ru
Однако и с руководством и с сотрудниками ООО «Икеа Дом» идет адресная работа со ссылкой на минтруд Башкирии сообщил РБК Уфа 14 сентября.

Количество работников, которым в скором времени грозит увольнение из магазина шведского ритейлера IKEA в Уфе, посчитали в Минтруда Башкирии по запросу издания — 318 человек могут остаться без работы, однако все они находятся в поле зрения ведомства.

И с руководством ООО «Икеа Дом» и с его сотрудниками ведется адресная работа, также в ведомстве заявили о том, что каждого высвобождаемого сотрудника минтруд будет сопровождать до нового трудоустройства — то есть «до результата».

Также по данным ведомства часть высвобождаемых сотрудников уже нашла новую работу.

Напомним, IKEA одна из первых компаний, которая в начале 2022 года заявила о том, что временно уходит из России. Лето запомнилось любителям продукции бренда распродажей остатков продукции, для того, чтобы купить "напоследок" нужной мебели или любимых безделушек уфимцам приходилось пройти настоящий квест и даже отстоять пусть в виртуальной, но в очереди.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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